Привело до втрати життів та економіки: Кулеба назвав головну складність для України під час війни

Міністр нагадав, що кожна заявка на постачання озброєння спочатку відхилялася

Головною проблемою для України з початку російського вторгнення була необхідність переконувати союзників продовжувати надавати підтримку. Іноземні партнери дуже боялися вдатися до ескалації конфлікту.

Про це розповів глава МЗС Дмитро Кулеба в ефірі польського каналу TVN24. Він зазначив, що хоч війна вимагає багато ресурсів та зусиль, але головна проблема завжди у людських головах.

"Можливо ви цього не знаєте, але кожна заявка, кожен запит України на постачання нового типу зброї спочатку відхилявся", — сказав міністр.

Кулеба підкреслив, що якби страх ескалації не був основним чинником прийняття рішень союзниками, то Україна зараз перебувала б у кращому становищі. Затягування поставок зброї, за його словами, призвело до втрат життя та удару по економіці, тому найбільшим завданням залишалося переконання союзників у необхідності продовжувати підтримку.

За його словами, суттєвої ескалації відбутися не може, оскільки росіяни і так випустили по Україні "сотні тисяч ракет та снарядів" з метою її знищити.

"Не бійтеся реакції Росії, ми не боїмося. Ми нічого не боїмося. Допоможіть нам. Дайте нам те, що нам потрібно. Ми виграємо цю війну, а потім читатимемо книги з історії про те, як ми разом ухвалювали рішення", — додав. він.

Його польський колега Радослав Сікорський доповнив слова Кулеби, зазначивши, що не варто ставити питання про подальші дії російського диктатора Володимира Путіна.

"Ми повинні діяти таким чином, щоб Путін почав думати про те, що ми робитимемо далі", — зазначив Сікорський, згадавши в цьому контексті українську операцію в Курській області.

Як повідомлялося раніше, зараз Україна просить союзників зняти обмеження на застосування західного озброєння на російській території. У Білому домі назвали це прохання "аж ніяк не новим", але додали, що змін в американській політиці поки немає. У Лондоні, своєю чергою, не проти використання своїх Storm Shadow проти російських об’єктів, але не хочуть сваритися через це з Вашингтоном.