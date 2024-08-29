Привело к потере жизней и экономики: Кулеба назвал главную сложность для Украины во время войны

Министр напомнил, что каждая заявка на поставки вооружения изначально отклонялась

Главной проблемой для Украины с начала российского вторжения была необходимость убеждать союзников продолжать оказывать поддержку. Иностранные партнеры очень боялись пойти на эскалацию конфликта.

Об этом рассказал глава МИД Дмитрий Кулеба в эфире польского канала TVN24. Он отметил, что хоть война требует много ресурсов и усилий, но главная проблема всегда в человеческих головах.

"Возможно, вы этого не знаете, но каждая заявка, каждый запрос Украины на поставку нового типа оружия изначально отклонялся", — сказал министр.

Кулеба подчеркнул, что если бы страх эскалации не был основным фактором принятия решений союзниками, то Украина сейчас находилась бы в гораздо лучшем положении. Затягивание поставок оружия, по его словам, привело к потерям жизней и удару по экономике, поэтому самой большой задачей оставалось убеждение союзников в необходимости продолжать поддержку.

По его словам, существенной эскалации произойти не может, поскольку россияне и так выпустили по Украине "сотни тысяч ракет и снарядов" с целью ее уничтожить.

"Не бойтесь реакции России, мы не боимся. Мы ничего не боимся. Помогите нам. Дайте нам то, что нам нужно. Мы выиграем эту войну, а затем будем читать книги по истории о том, как мы вместе принимали решения", — добавил он.

Его польский коллега Радослав Сикорский дополнил слова Кулебы, отметив, что не стоит задаваться вопрос о дальнейших действиях российского диктатора Владимира Путина.

"Мы должны действовать таким образом, чтобы Путин начал думать о том, что мы будем делать дальше", — отметил Сикорский, упомянув в этом контексте украинскую операцию в Курской области.

Как сообщалось ранее, в настоящее время Украина просит союзников снять ограничения на применения западного вооружения на российской территории. В Белом доме назвали эту просьбу "отнюдь не новой", но добавили, что изменений в американской политике пока нет. В Лондоне в свою очередь не против использования своих Storm Shadow против российских объектов, но не хотят ссориться из-за этого с Вашингтоном.