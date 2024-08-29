SPAR працюють у Луганську? "Телеграф" дізнався деталі резонансної новини

Питання зі SPAR у Луганську вирішать після деокупації земель

Супермаркети SPAR, які відкриваються на окупованих територіях України, не мають нічого спільного зі справжньою мережею SPAR. Її ім’я на цій території використовують без дозволу компанії, користуючись юридичними лазівками.

Про це "Телеграфу" розповіли в інвестиційній групі VolWest Group, яка є представником SPAR на українському ринку. Там запевнили, що вважають Донецьк та Луганськ територіальною частиною України, яка зараз перебуває в окупації. Однак, як стверджує представник, у зв’язку з цим компанія ніяк не може вирішити питання зі SPAR у Луганську.

"Користуватися українським судочинством там неможливо. Натомість подавати позови за незаконне використання бренду на непідконтрольній Україні території автоматично означає визнання окупаційної влади, як легітимної. Ми ж не визнаємо її, а тому не можемо розв'язувати питання у судовому порядку.", — йдеться у відповіді VolWest. Група.

Там також запевнили, що не вміють жодних бізнес-відносин із SPAR у Луганську.

"Товари, які там представлені, не надходять з нашого розподільчого центру. Після повернення своїх земель Донецької та Луганської області ми обов'язково розв'яжемо це питання у правовому полі", — йдеться у повідомленні.

У VolWest стверджують, що з початком повномасштабної війникомпанія SPAR International припинила все постачання продукції та ділові операції з юридичними особами росії, не має жодних активів чи власності там, не володіє магазинами і не управляє цим бізнесом. Крім того, партнери SPAR по всій Європі прийняли рішення вилучити російську продукцію з продажу і, своєю чергою, активно працюють над тим, щоби закуповувати більше продуктів від українських компаній і постачальників.

Для довідки: згідно з даними з відкритих джерел, на Луганщині магазини SPAR були відкриті ще до 2014 року, а пізніше опинилися на окупованій території. З того часу SPAR офіційно припинив діяльність у Луганську. Варто зазначити, що луганський SPAR має свій сайт, який використовує логотип і стиль магазинів, що діють на підконтрольній Україні території. Також в описі сайту йдеться про те, що магазини відкрилися в 2003 році, там немає згадки про зміну керівництва.

Нагадаємо, 28 серпня в мережі з’явилася інформація про те, що мережа супермаркетів SPAR відкриває два нові магазини в окупованому Луганську.

Як повідомлялося раніше, транснаціональна американська корпорація PepsiCo не лише продовжує бізнес у РФ, а й активно вкладається у країну-агресора.