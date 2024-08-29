"Залізний міністр": поранений на фронті Омелян звернувся до Зеленського (відео)

Ексміністр виступив з пропозицією

Ексміністр інфраструктури України Володимир Омелян, який зазнав поранення на фронті внаслідок прильоту ворожого КАБа по позиції, записав відеозвернення до президента України Володимира Зеленського. Омелян закликав президента відправити до лав Збройних Сил колишніх міністрів та депутатів різних рівнів.

Відео опублікувала у своєму акаунті на Facebook партія "Європейська солідарність". Як стверджує Омелян, колишні високопосадовці могли б допомагати військовим принаймні у штабах.

"У вас зібралася купа колишніх міністрів, депутатів різних рівнів, які стали мільйонерами, а можливо і мільярдерами. Відправляйте їх на фронт. Нехай навіть не в посадки йдуть, нехай йдуть в штаби, допомагають тим бригадам, яким ви обіцяли дрони, РЕБи і багато чого іншого, а насправді є тільки обіцянки", — заявив Омелян.

За його словами, це проблема всього Донбасу, де нині триває неабияке просування ворога.

"Попри всі красиві прес-конференції, правда є іншою – ми відступаємо. І дієвих заходів з боку влади я не бачу. Це питання банальної відсутності фортифікацій, достатньої кількості людей на позиціях і їхнього належного забезпечення", — зазначив ексміністр.

Ще раніше Омелян зробив у своєму Facebook допис, в якому і повідомив про своє поранення, а тоді також звернувся до президента Зеленського з аналогічним проханням.

"Володимире Олександровичу, міністри Порошенка в ЗСУ вже закінчуються. Готуйте десант в ЗСУ з ваших колишніх.

Бодай по одному в штаб бригади. Хоча з них вже можна було б сформувати і штурмовий полк", — зіронізував Омелян.

Нардепка Ірина Геращенко провідала у лікарні пораненого Омеляна і зробила спільне фото. Розповіла, що дивом уникнула обстрілу, який і поранив ексміністра.

"24 серпня ми з Марією Іоновою були біля Купʼянська й хотіли заїхати до нього в підрозділ, а Володя відговорив, сказав, що КАБи літають. А за кілька годин в хату, де був штаб, влетіли уламки. В Омеляна 24 серпня тепер другий день народження. Одужуй, друже", — написала Геращенко.

Відреагувала на поранення Омеляна і військова Ксенія Пономарьова. Допис також зробила у своєму Facebook. Назвала його "залізним міністром" і опублікувала сумісне фото.

"Володимир Омелян був поранений. КАБи. Отримав перелом та свої бойові 10 осколків. Залізний міністр. Пан Шмигаль, а у вашому кабінеті є хоч один залізний міністр? Хоча, про що я. Ми подекуди навіть їх прізвищ не знаємо. Суцільні ноунейми", — написала Пономарьова та побажала ексміністру швидшого одужання.

"Нам після перемоги залізні міністри стануть дуже в пригоді", — зазначила насамкінець військова.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, як ексміністр, а нині воїн ЗСУ Володимир Омелян поїхав відпочивати на Крит. Такий відпочинок військового розкритикували у мережі.