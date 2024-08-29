"Железный министр": раненный на фронте Омелян обратился к Зеленскому (видео)

Экс-министр выступил с предложением

Экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, раненный на фронте в результате прилета вражеского КАБа по позиции, записал видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Омелян призвал президента отправить в ряды Вооруженных Сил бывших министров и депутатов разных уровней.

Видео опубликовала в своем аккаунте в Facebook партия "Европейская солидарность". Как утверждает Омелян, бывшие чиновники могли бы помогать военным по крайней мере в штабах.

"У вас собралась куча бывших министров, депутатов разных уровней, ставших миллионерами, а возможно и миллиардерами. Отправляйте их на фронт. Пусть даже не в посадки идут, пусть идут в штабы, помогают тем бригадам, которым вы обещали дроны, РЭБы и многое чего другого, а на самом деле есть только обещания", — заявил Омелян.

По его словам, это проблема всего Донбасса, где сейчас продолжается продвижение врага.

"Несмотря на все красивые пресс-конференции, правда другая – мы отступаем. И действенных мер со стороны власти я не вижу. Это вопрос банального отсутствия фортификаций, достаточного количества людей на позициях и их надлежащего обеспечения", — отметил экс-министр.

Еще раньше Омелян сделал в своем Facebook сообщение, в котором и сообщил о своем ранении, а затем также обратился к президенту Зеленскому с аналогичной просьбой.

"Владимир Александрович, министры Порошенко в ВСУ уже заканчиваются. Готовьте десант в ВСУ из ваших бывших. По одному в штаб бригады. Хотя из них уже можно было бы сформировать и штурмовой полк", — сыронизировал Омелян.

Нардеп Ирина Геращенко навестила в больнице раненого Омеляна и сделала общее фото. Рассказала, что чудом избежала обстрела, который и ранил экс-министра.

"24 августа мы с Марией Ионовой были возле Купянска и хотели заехать к нему в подразделение, а Володя отговорил, сказал, что КАБы летают. А через несколько часов в дом, где был штаб, влетели обломки. У Омеляна 24 августа теперь второй день рождения. Выздоровливай, друг", — написала Геращенко.

Отреагировала на ранения Омеляна и военная Ксения Пономарева. Сообщение также сделала в своем Facebook. Назвала его "железным министром" и опубликовала совместное фото.

"Владимир Омелян был ранен. КАБы. Получил перелом и свои боевые 10 осколков. Железный министр. Господин Шмигаль, а в вашем кабинете есть хоть один железный министр? Хотя, о чем я. Мы иногда даже их фамилий не знаем. Сплошные ноунеймы", — написала Пономарева и пожелала экс-министру скорейшего выздоровления.

"Нам после победы железные министры пригодятся очень", — отметила в заключение военная.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, как экс-министр, а ныне воин ВСУ Владимир Емельян уехал отдыхать на Крит. Такой отдых военного подвергли критике в сети.