Онлайн-ТЦК бути? "Резерв+" пообіцяли поповнити новою функцією

В Міноборони розповіли про плани щодо розширення функціоналу "Резерв+"

Міністерство оборони України планує суттєво розширити функціонал мобільного застосунку "Резерв+". За словами Катерини Черногоренко, заступниці міністра оборони з питань цифровізації, додаток перетвориться на повноцінний онлайн-аналог територіальних центрів комплектування (ТЦК).

У інтерв'ю Forbes Ukraine Черногоренко розповіла про амбітні плани щодо розвитку "Резерв+". Зокрема, планується впровадити систему онлайн-рекрутингу, яка дозволить користувачам підписувати контракти або проходити мобілізацію дистанційно, лише за кілька кліків.

Наразі застосунком скористалися понад 3,2 мільйона українців для оновлення своїх персональних даних. Щодня "Резерв+" використовують близько 100 тисяч осіб, і очікується подальше зростання кількості користувачів на кілька мільйонів.

Розробники також працюють над впровадженням трьох типів відстрочок від військової служби: для багатодітних родин, осіб з інвалідністю та студентів денної форми навчання. Однак Черногоренко наголосила, що "Резерв+" не звільняє громадян від обов'язку уточнювати свої дані в ТЦК.

За прогнозами заступниці міністра, повна інтеграція онлайн-послуг, включно з постановкою на військовий облік, потребуватиме близько шести місяців. Цей час необхідний для налагодження роботи бекенд-системи у територіальних центрах комплектування.

Таким чином, "Резерв+" поступово перетворюється на потужний цифровий інструмент для взаємодії громадян з військовими структурами, спрощуючи та пришвидшуючи багато процесів, пов'язаних з обліком та мобілізацією.

Раніше "Телеграф" писав про те, чи є в Україні потреба в оголошені додаткової мобілізації з 1 вересня. На це відповів міністр оборони Резніков.