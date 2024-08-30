Зеленський звільнив командувача Повітряних сил після скандалу з F-16

Президент прокоментував своє рішення і наголосив, що командири повинні берегти своїх підлеглих

Після аварії літака F-16 президент України Володимир Зеленський звільнив Миколу Олещука з посади командувача Повітряних сил України. Тимчасово виконувачем обов’язків командувача Повітряних Сил став генерал-лейтенант Анатолій Кривоніжко.

Відповідний указ №600/2024 опубліковано 30 серпня на сайті Офісу президента України. Відомо, що Кривоніжко зараз є командувачем повітряного командування "Центр" ЗС ЗСУ, передає "Київ 24".

"Звільнити Олещука Миколу Миколайовича з посади командувача Повітряних Сил Збройних Сил України", — сказано в документі.

Володимир Зеленський у Telegram-каналі повідомив про своє рішення. Він зазначив, що рішення про звільнення Олещука було ухвалено сьогодні на Ставці Верховного Головнокомандувача після чергової російської атаки на Харків.

"Я вирішив замінити командувача Повітряних сил Збройних Сил України. Я безмежно вдячний всім нашим військовим льотчикам, інженерам, воїнам мобільних вогневих груп, розрахунків ППО. Усім, хто дійсно бʼється для України – для результату. І це потрібно так само на командному рівні – ми повинні посилюватись. І берегти людей. Берегти особовий склад. Берегти усіх наших воїнів", — сказав президент.

Генерал-лейтенант Микола Олещук очолив Повітряні сили України 9 серпня 2021 року. До цього з 2016 до 2021 року він був начальником штабу — першим заступником командира новосформованого Повітряного командування "Схід". Також обіймав посаду заступника начальника штабу Командування Повітряних сил Збройних сил України у 2012-2016 роках.

Микола Олещук

Анатолій Кривоніжко

Нагадаємо, що 29 серпня стало відомо про катастрофу першого винищувача F-16 в Україні. У Повітряних Силах заявили, що розпочато розслідування та причини падіння літака будуть встановлені. Іноземні ЗМІ повідомили, що винищувач розбився 26 серпня під час масованої атаки РФ, але збив його не ворога. Не виключена помилка пілота чи навіть "дружній вогонь".

За штурвалом літака був пілот Олексій Месь із позивним "Мунфіш". У четвер, 29 серпня, його провели в останню путь.

Також "Телеграф" розповідав про те, що у США відреагували на втрату Україною F-16. Допомога Києву у розслідуванні інциденту не надають.