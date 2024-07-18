Дешевше за генератори: закупати імпортну електрику вже планують звичайні громадяни в Україні

Експерт підрахував вартість електроенергії з-за кордону

На фоні тривалих відключень світла одразу в декількох котеджних містечках у передмісті Києва розглядають можливість закупівлі імпортної електроенергії. Зокрема, мова йде про містечка на Вишгородському та Обухівському напрямках.

Про це "Телеграфу" розповів високопосадовець одного з профільних міністерств у матеріалі: "По 13 гривень за кіловат. Як в Україні отримати електрику, яку ніколи не відключають".

"В одному з таких містечок живу я сам. Нас відключають дуже жорстко, більше, аніж мешканців села, у якому розташоване містечко. Люди по 15-17 годин на добу не вимикають генератори. Тож керівництво кооперативу вивчає можливість заведення імпортного струму. Нехай навіть будемо платити дорожче, зате можна буде жити без відключень", — каже чиновник.

Своєю чергою експерт енергоринку і голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко зазначив, що електроенергія в Європі зараз здорожчала через спеку. У часи пікових навантажень ціна може сягати й 900 євро за мегават.

За даними аналітика Інституту стратегічних досліджень Юрія Корольчука, в середньому цінник на європейських струм — 150 євро за мегават проти 110 євро в Україні. З урахуванням доставки, розподілу й передачі тариф на імпортну електроенергію складе приблизно 13-13,5 гривень за кіловат, підрахував Попенко. Це вище за українські тарифи для бізнесу і тим більше для населення — вони становлять 9 гривень і 4,42 гривні за кіловат відповідно.

"Але, наприклад, жителі котеджних містечок, що зараз рятуються генераторами, платять за "генераторний струм" ще дорожче — кіловат там обходиться по 20-30 гривень залежно від моделі техніки. Тож небідні українці погодяться платити по завищеному тарифу, аби лише мати електрику без відключень та графіків", — зазначив Попенко.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, коли в Україні скасують відключення світла. Фахівець розповів, за яких умов це може статися.