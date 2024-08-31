Любое обучение по силам: какие фамилии давали умным украинцам, проверьте свою

У них была не только хорошая память

Украинские фамилии имеют разное происхождение, которое может указывать не только на род деятельности или профессию предка, но и на определенные особенности. Так, умным людям и ученым давали соответствующие родовые имена.

Об этом рассказывает в своей работе "Современные украинские фамилии" языковед Юлиан Редько. По его словам, людей, отличившихся в народе своим умом и сообразительностью можно было узнать по фамилии.

Украинцев, у которых была хорошая память, которые умело логически мыслили и быстро схватывали информацию, ценили. Такие люди часто преподавали или становились учеными.

Редько отмечает, что к таким родовым именам можно отнести следующие:

Мудрий;

Мудрик;

Мудрак;

Мудрець;

Змислий;

Мудрейовський;

Мудрецький;

Розумнюк;

Голова;

Головач.

К тому же людей, которые овладели письмом и зарабатывали себе этим делом на жизнь, называли Писемний. А очень умных украинцев, которые своими научными работами отличились, величали Семирозумними.

Напомним, что заработчанам в древности также давали соответствующие родовые имена. Так, людей, которые не знали ремесла и не имели земли, называли Фурман, Возий и т.д.

Ранее "Телеграф" рассказывал об украинских фамилиях, которым сотни и тысячи лет. Среди них Махно, Маслюк и т.д.