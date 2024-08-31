Любое обучение по силам: какие фамилии давали умным украинцам, проверьте свою
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У них была не только хорошая память
Украинские фамилии имеют разное происхождение, которое может указывать не только на род деятельности или профессию предка, но и на определенные особенности. Так, умным людям и ученым давали соответствующие родовые имена.
Об этом рассказывает в своей работе "Современные украинские фамилии" языковед Юлиан Редько. По его словам, людей, отличившихся в народе своим умом и сообразительностью можно было узнать по фамилии.
Украинцев, у которых была хорошая память, которые умело логически мыслили и быстро схватывали информацию, ценили. Такие люди часто преподавали или становились учеными.
Редько отмечает, что к таким родовым именам можно отнести следующие:
- Мудрий;
- Мудрик;
- Мудрак;
- Мудрець;
- Змислий;
- Мудрейовський;
- Мудрецький;
- Розумнюк;
- Голова;
- Головач.
К тому же людей, которые овладели письмом и зарабатывали себе этим делом на жизнь, называли Писемний. А очень умных украинцев, которые своими научными работами отличились, величали Семирозумними.
Напомним, что заработчанам в древности также давали соответствующие родовые имена. Так, людей, которые не знали ремесла и не имели земли, называли Фурман, Возий и т.д.
Ранее "Телеграф" рассказывал об украинских фамилиях, которым сотни и тысячи лет. Среди них Махно, Маслюк и т.д.