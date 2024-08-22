Рідкісні та з великою силою: які прізвища давали людям з надздібностями, знайдіть своє

В Україні таких родових імен не більше 20

Українські прізвища мають різноманітне походження, вони утворювались не тільки від назв професій та певних уподобань. Адже є родові імена, які давали цілителям, знахарям або людям з даром ворожіння.

Їх легко впізнати, бо вони здебільшого походять від слів "знахар", "відьма", "ворожка" тощо. За даними порталу "Рідні", ці прізвища доволі рідкісні, тому їх на території України налічується 15.

Найпопулярніше родове ім'я з цієї категорії, Ворожбит, має понад 800 носіїв по всій країні. Водночас найрідкісніше, Вищунова, — лише 5.

До прізвищ, які давали людям з надздібностями у давнину відносять:

Ворожбит — 848 носіїв цього прізвища;

Ворожко — 553 носіїв;

Ворожцова — 137;

Гадалка — 118;

Ворожильник — 38;

Відьма — 23 носії;

Відьмаченко – 6 носіїв;

Відьманов — 5 носіїв;

Віщун — 59 носіїв;

Вищук – 192 носіїв;

Вищунова — 5;

Знахаренко – 117 носіїв;

Знахарчук — 16;

Знахарук — 11.

Зауважимо, що згадані прізвища відображають певні аспекти культури і вірувань різних часів, однак це не говорить про те, що нинішні носії згаданих прізвищ мають відношення до ворожіння.

Нагадаємо, що серед українських родових імен є ті, які помилково відносять до російських. Зокрема, йдеться про прізвища з суфіксами -ов та -ев.

Раніше "Телеграф" розповідав про п’ять прізвищ, які давали нахабним і хвалькуватим людям.