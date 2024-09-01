Катається під час війни за кордон? Де зараз брат ексмера Харкова Добкіна (фото)

Ексрегіонал був помічений за кордоном під час війни

Колишній мер Харкова початку великої війни майже повністю зник з інформаційного простору. А от його брат Дмитро частіше з'являється на публіці та активно розвиває власний бізнес.

"Телеграф" розкаже більше про Дмитра Добкіна, де він зараз живе та чим займається.

Що відомо про Дмитра Добкіна

Політик народився у Харкові в 1975 році. Навчався на спеціальності "правознавство" у місцевому національному університеті внутрішніх справ. Чоловік керував великими підприємствами.

Зокрема, був директором "Укрторгінвест" (торгівля продуктами), комерційним директором "Ніка" (гуртова торгівля) та "Орбіта плюс" (канцтовари).

У 2010 році став депутатом Харківської обласної ради. Через 2 роки потрапив депутатом до парламенту від "Партії регіонів". А у 2014 році Добкіна обрали депутатом у Верховну Раду від проросійської політичної сили "Опозиційний блок". Згодом увійшов Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин.

Дмитро Добкін, Фото: Інстаграм Дмитра Добкіна

Добкін "відзначився" тим, що голосував за "диктаторські закони" у 2014 році, які передбачали значні обмеження прав українців і свободи слова.

У 2016 році депутат вляпався у скандал. Представники медіа помітили, як нардеп замовляє тур, вартістю у 135 тисяч євро. Після цього Добкін пішов за колону і запив щось водою. Повернувшись, почав поводитися дивно.

Добкін дивно поводився у ВРУ

Пізніше випадків дивної поведінки народного обранця було ще кілька. На закиди, що він вживав наркотики, Добкін відповів, що це не так. Чоловік сказав, що має певні невралгічні проблеми, тому вимушений пити багато води.

У 2019 році знову намагався потрапити до парламенту. Однак тоді він програв кандидату від "Слуги народу".

Також Добкін володіє Володимир-Волинською птахофабрикою. У 2021 році керівників підприємства звинуватили у відмиванні 34 мільйонів гривень державних коштів на обладнанні для підприємства та інших фіктивних витратах. Тоді правоохоронці провели 10 обшуків, під час яких вилучили понад 15 мільйонів гривень.

Особисте життя

Дмитро Добкін перебуває у шлюбі з дружиною Оленою. Подружжя має трьох дітей — Марка, Іллю, Михайла. У його інстаграмі можна побачити кілька кадрів з сім'єю.

Дмитро Добкін з сім'єю, Фото: Інстаграм Дмитра Добкіна

Дмитро Добкін з сім'єю, Фото: Інстаграм Дмитра Добкіна

Також чоловік полюбляв робити світлини з українськими знаменитостями та подорожувати.

Дмитро Добкін з Іриною Білик, Фото: Інстаграм Дмитра Добкіна

Дмитро Добкін в Італії, Фото: Інстаграм Дмитра Добкіна

Де зараз Дмитро Добкін

Після початку повномасштабного вторгнення Добкін почав публікувати дописи з підтримкою України. Він поширював світлини з допомогою, яку відправляв Збройним Силам. Також екснардеп давав інтерв'ю, в яких розповідав, як працює його бізнес — Володимир-Волинська птахофабрика під час війни.

Добкін показував, що допомагає ЗСУ, Фото: Фейбсук Дмитра Добкіна

Однак у 2023 році у мережі з'явилися фото, на яких Добкіна помітили в одному з готелів Варшави. Постало питання, на яких підставах виїхав колишній народний депутат в умовах воєнного стану та загальної мобілізації.

Дмитро Добкін у готелі в Польщі, Скриншот із харківського телеграм-каналу

Журналісти з'ясували, що відповідний дозвіл бізнесмену надала Володимирська районна військова адміністрація. Добкін і його сини, Ілля та Марко виїжджали за кордон як водії-волонтери, зареєстровані в системі "Шлях".

Згодом у фейсбуці районної військової адміністрації опублікували дописи, в яких подякували Добкіну за допомогу військовим. Йшлося про те, що родина підприємця закупила захисникам пристрої для зарядки для телефонів і ноутбуків.

Дмитро Добкін і Юрій Лобач, Скриншот з фейсбуку Володимирської райдержадміністрації

Через певний час Володимирська військова адміністрація оприлюднила допис, де подякувала бізнесмену за тепловізор, засоби для відеофіксації та продукти харчування військовим.

Дмитро Добкін з військовим, Скриншот з фейсбуку Володимирської райдержадміністрації

Тож зараз Дмитро Добкін продовжує вести бізнес із птахофабрикою. Однак достеменно невідомо, де саме живе підприємець.

Раніше "Телеграф" писав про те, де зараз перебуває головний комуніст країни Петро Симоненко. Він продовжує вести антиукраїнську діяльність.