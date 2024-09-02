Пересел с самоката на Tesla: где сейчас Алексей Гончарук, который всего полгода был премьер-министром Украины (фото)

Чиновник не оставил карьеру в политике после премьерства

Алексей Гончарук — бывший премьер-министр Украины, который был на должности всего полгода — с 29 августа 2019 по 4 марта 2020 года. В свое время он запомнился украинцам, как премьер, который проехался на самокате по помещению Кабинета министров и таким образом поздравив школьников с Днем знаний.

"Телеграф" решил выяснить, где сейчас и чем занимается бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Как оказалось, он не ушел из политики, просто стал менее публичным.

Алексей Гончарук. Фото: Getty Images

Алексей Гончарук — пропал из соцсетей после начала войны

Алексей Гончарук был премьер-министром Украины всего полгода. В 2020 году он закончил свои полномочия и практически пропал из медийного пространства. А после начала полномасштабной войны политик исчез и из соцсетей.

Так, последняя его публикация в Facebook датируется 15 декабря 2021 года — еще перед началом войны. А в Instagram Гончарук пробыл чуть дольше — у него есть несколько публикаций уже после 24 февраля 2022 года, в частности и с оружием в руках где-то на Банковой. Последний пост в этой соцсети экс-премьер сделал 18 марта 2022 года и перестал вести свою страницу.

Новая должность и новый автомобиль Гончарука

В начале 2024 года в СМИ появилась информация, что Алексей Гончарук получил новую должность — он стал членом наблюдательного совета акционерного общества "Украинская оборонная промышленность". Как известно, государственный концерн "Укроборонпром" объединяет все государственные многопрофильные предприятия разных отраслей оборонной промышленности Украины.

Алексей Гончарук. Фото: Getty Images

Примечательно, что в день своего избрания в наблюдательный совет "Укроборонпрома" — 29 декабря 2023 года — Алексей Гончарук приобрел дорогостоящий электромобиль Tesla Model X P90D, 2016 года выпуска. Об этом свидетельствует декларация экс-премьера. А на новую должность он заступил уже 10 января 2024 года.

Кроме того, в декларации Гончарука значится, что у него во владении есть также автомобиль Toyota Land Cruiser 2004 года выпуска. Отметим также, что доходы за 2023 год новоизбранного члена наблюдательного совета "Укроборонпрома" Гончарука составили 9,29 млн. грн.

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