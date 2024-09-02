Под Луганском горят села, в области бушуют пожары, которые оккупанты не тушат (фото, видео)

Есть уже погибшие и раненые

Возле оккупированного Антрацита на Луганщине никак не могут погасить масштабные пожары, которые уже уничтожили целые села. Огонь сильно распространяется и наносит огромный ущерб местным жителям, оставляя их без крова.

Более 55 домов сгорели в Антрацитовском муниципальном округе из-за ландшафтных пожаров. Об этом местное население сообщает в пабликах и соцсетях. На видео видно, что в пепел превратились целые улицы.

Ситуация крайне сложная — огонь бушует на больших площадях, охватив населенные пункты Боково-Платово, Дубровское и Есауловка. Режим чрезвычайной ситуации введен на этих территориях. А местные власти, вместо того чтобы помочь людям едой, водой и жильем, обратились к местному населению за помощью.

На видео, обнародованных в соцсетях, ясно видно, как целые улицы и дома загораются, а густой дым застилает небо. Ликвидацией пожаров никто не занимается, огонь распространяется бесконтрольно. Ранее даже здание местной больницы попало в эпицентр пожара.

Ситуация близка к катастрофической. "Вокруг уже все сгорело", — жалуется местная жительница.

Также появилась информация о том, что в Антрацитовском районе в результате масштабных пожаров есть погибшие и ранены. Сгорел 41 частный дом, 86 построек. Сейчас известно о трех пострадавших и двух погибших людях. Еще 32 эвакуированы.

Ранее "Телеграф" также рассказывал, что в Мариуполе "неслучайный" пожар в районе важного объекта кафиров. Там дислоцировались военные.