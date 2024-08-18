Зараз звучать дуже незвично: якими іменами українці називали своїх дітей 100 років тому
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Ці імена були популярні 100 або 200 років тому.
В останні роки в Україні набирає обертів мода на стародавні українські імена. Деякі з них вже настільки забуті, що багато наших співгромадян ніколи про них і не чули. Тим цікавіше вони здаються зараз.
"Телеграф" розповідає про те, як українці називали дітей багато років тому. Ці імена були популярні 100 або 200 років тому.
Як любили називати дівчаток:
Нині такі імена можуть вразити та здивувати.
- Петрунелія — походить від чоловічого імені Петро
- Агрипина — давньоримське ім'я, ще одна форма — Горпина
- Агафія — християнське жіноче ім'я, у перекладі з давньогрецького — добра, хороша
- Федора — старе ім'я грецького походження, походить від чоловічого — Федір
- Михайлина — жіноча форма імені Михайло
- Прасковія (Парасковія) — у минулому було популярним українським ім'ям, канонічна форма — Параскева.
Не менш цікавими були імена і у хлопчиків. Серед них:
- Аким — походить від давньоєврейського імені Йехоякім
- Євстакій — українське ім'я грецького походження, похідні форми — Євстахій, Стах, Остап
- Лаврентій — ім'я, яке могло піти від латинського "Лавр", або ж від назви міста Лаврент в Італії
- Ярема — утворене від імені біблейського пророка Єремії
- Якуб — українське чоловіче ім'я давньоєврейського походження
- Евальд — старе німецьке ім'я
- Август — латинське ім'я, яке також має жіночу версію — Августина.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що рідкісні жіночі імена, про які ви могли не чути.