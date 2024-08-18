Зараз звучать дуже незвично: якими іменами українці називали своїх дітей 100 років тому

Ці імена були популярні 100 або 200 років тому.

В останні роки в Україні набирає обертів мода на стародавні українські імена. Деякі з них вже настільки забуті, що багато наших співгромадян ніколи про них і не чули. Тим цікавіше вони здаються зараз.

"Телеграф" розповідає про те, як українці називали дітей багато років тому. Ці імена були популярні 100 або 200 років тому.

Як любили називати дівчаток:

Нині такі імена можуть вразити та здивувати.

Петрунелія — походить від чоловічого імені Петро

Агрипина — давньоримське ім'я, ще одна форма — Горпина

Агафія — християнське жіноче ім'я, у перекладі з давньогрецького — добра, хороша

Федора — старе ім'я грецького походження, походить від чоловічого — Федір

Михайлина — жіноча форма імені Михайло

Прасковія (Парасковія) — у минулому було популярним українським ім'ям, канонічна форма — Параскева.

Не менш цікавими були імена і у хлопчиків. Серед них:

Аким — походить від давньоєврейського імені Йехоякім

Євстакій — українське ім'я грецького походження, похідні форми — Євстахій, Стах, Остап

Лаврентій — ім'я, яке могло піти від латинського "Лавр", або ж від назви міста Лаврент в Італії

Ярема — утворене від імені біблейського пророка Єремії

Якуб — українське чоловіче ім'я давньоєврейського походження

Евальд — старе німецьке ім'я

Август — латинське ім'я, яке також має жіночу версію — Августина.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що рідкісні жіночі імена, про які ви могли не чути.