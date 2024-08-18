Рус

Зараз звучать дуже незвично: якими іменами українці називали своїх дітей 100 років тому

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Зараз звучать дуже незвично: якими іменами українці називали своїх дітей 100 років тому Новина оновлена 18 серпня 2024, 17:06

Ці імена були популярні 100 або 200 років тому.

В останні роки в Україні набирає обертів мода на стародавні українські імена. Деякі з них вже настільки забуті, що багато наших співгромадян ніколи про них і не чули. Тим цікавіше вони здаються зараз.

"Телеграф" розповідає про те, як українці називали дітей багато років тому. Ці імена були популярні 100 або 200 років тому.

Як любили називати дівчаток:

Нині такі імена можуть вразити та здивувати.

  • Петрунелія — походить від чоловічого імені Петро
  • Агрипина — давньоримське ім'я, ще одна форма — Горпина
  • Агафія — християнське жіноче ім'я, у перекладі з давньогрецького — добра, хороша
  • Федора — старе ім'я грецького походження, походить від чоловічого — Федір
  • Михайлина — жіноча форма імені Михайло
  • Прасковія (Парасковія) — у минулому було популярним українським ім'ям, канонічна форма — Параскева.

Не менш цікавими були імена і у хлопчиків. Серед них:

  • Аким — походить від давньоєврейського імені Йехоякім
  • Євстакій — українське ім'я грецького походження, похідні форми — Євстахій, Стах, Остап
  • Лаврентій — ім'я, яке могло піти від латинського "Лавр", або ж від назви міста Лаврент в Італії
  • Ярема — утворене від імені біблейського пророка Єремії
  • Якуб — українське чоловіче ім'я давньоєврейського походження
  • Евальд — старе німецьке ім'я
  • Август — латинське ім'я, яке також має жіночу версію — Августина.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що рідкісні жіночі імена, про які ви могли не чути.

Теги:
#Україна #Імена