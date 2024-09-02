Пять самых красивых украинских имен, которые понравятся каждому

Узнайте больше о древних украинских именах

Украинские имена очаровывают своим красивым звучанием. И, как правило, они имеют хорошее значение. Если вы в поиске имени для своей девочки, стоит остановиться именно на именах украинского происхождения. А недавно мы рассказывали, какие славянские имена нравятся немцам.

"Телеграф" предлагает вашему вниманию пять благозвучных украинских имен. Узнайте, что они означают и откуда они происходят.

Украинские имена

Зореслава – древнее украинское имя, в основе которого – мужская форма "Зореслав". Оно образовалось из таких слов, как "звезда" и "слава". Имеет значение "озаренная славой" или "славящая звезду".

Светлана – имя, хорошо известное всем украинцам. Оно сформировалось от наших предков — славян из двух слов: "свет" и "лан". Они считали, что имя имеет значение "земля".

Мальва – древнее украинское имя, поражающее красотой. Оно образовалось от названия цветка "мальва". Трактуется как "пышная", "румяная".

Дзвенислава образовалось от славян. Имя состоит из слов "звенеть" и "слава". Имя достаточно редко на сегодня. Поэтому если так назовете своего ребенка, однозначно будете отличаться.

Леля считается славянским именем, образованным от богини Лели. Она олицетворяла молодость, природу, чистоту. Имя объясняли как "богиня девичьей любви".

Ранее "Телеграф" рассказывал, какими именами украинцы называли своих детей 100 лет назад. Сейчас их довольно редко услышать.