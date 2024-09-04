Частині отримувачів субсидії у вересні заплатять іншу суму: в чому причина

Незабаром перерахують усім

Субсидія на оплату житлово-комунальних послуг надається із огляду на доходи домогосподарства. Якщо дохід збільшується або зменшується, пропорційно зростає і навпаки субсидія.

В Пенсійному фонді зазначили, що перерахунок здійснюється тим домогосподарствам, у яких дохід змінився на понад 50%, як в більшу, так і в меншу сторону. Відбувається це двічі на рік.

Для цього перерахунку звертатися до Пенсійного фонду не треба — він відбувається автоматично. Коли призначалась субсидія в травні поточного року, доходи враховувались за друге півріччя 2023. Їх співставлять із доходами за перше півріччя 2024. При зміні на понад 50% — субсидію перерахують. Отримати змінену суму можна буде не раніше вересня — при виплаті за попередній місяць.

Вона нараховуватиметься до кінця поточного періоду. При початку опалювального сезону буде автоматичний перерахунок з урахуванням вартості послуги опалення. Зазначимо, що частина отримувачів субсидії може запросити в Пенсійного фонду перерахунок самостійно. Серед таких отримувачів — пенсіонери, що вийшли на пенсію.

Раніше "Телеграф" розповідав, що якщо в будинку немає централізованого опалення, а є газове чи електричне, про це потрібно повідомити в ПФУ. Будуть інакше нараховуватися нормативи споживання.