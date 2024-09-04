Як правильно оформити відстрочку від мобілізації: у ТЦК пояснили

Для кожної категорії осіб, що мають отримати відстрочку, документи відрізняються

Право на відстрочку ще не дає можливості військовозобов'язаному бути не мобілізованим. Аби не отримати штраф або покарання, чоловіку треба правильно оформити цей документ.

Відтермінування від призову на службу надається чоловікам за сімейними обставинами, станом здоров'я, для здобуття освіти та продовження професійної діяльності, розповіли в Тернопільській ОВА під час брифінгу. Однак якщо вони тільки мають право на відстрочку, але не оформили її належним чином, то їх можуть мобілізувати.

"Наявність права та документів, що підтверджують право на відстрочку ще не підтверджує, що особі вона надана", — сказав начальник юридичної служби Тернопільського ОТЦК та СП Роман Грунда.

Аби правильно оформити відстрочку треба зробити наступне:

чоловік має зібрати всі необхідні документи, які визначені постановою "Про порядок проведення призову на військову службу під час мобілізації";

потім прийти до Територіального центру комплектування, де особа знаходиться на військовому обліку або за місцем реєстрації чи проживання;

подати документи до комісії в ТЦК;

чекати на рішення комісії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, який вигляд має документ про відстрочку від мобілізації.