Как правильно оформить отсрочку от мобилизации: в ТЦК объяснили

Для каждой категории лиц, получающих отсрочку, документы отличаются

Право на отсрочку еще не позволяет военнообязанному быть не мобилизованным. Чтобы не получить штраф или наказание, мужчине нужно правильно оформить этот документ.

Отсрочка от призыва на службу предоставляется мужчинам по семейным обстоятельствам, состоянию здоровья, для получения образования и продолжения профессиональной деятельности, рассказали в Тернопольской ОВА во время брифинга. Однако если они имеют право на отсрочку, но не оформили ее должным образом, то их могут мобилизовать.

"Наличие права и документов, подтверждающих право на отсрочку, еще не подтверждает, что лицу она предоставлена", — сказал начальник юридической службы Тернопольского ОТЦК и СП Роман Грунда.

Чтобы правильно оформить отсрочку, нужно сделать следующее:

мужчина должен собрать все необходимые документы, определенные постановлением "О порядке проведения призыва на военную службу во время мобилизации";

затем прийти в Территориальный центр комплектования, где лицо находится на военном учете или по месту регистрации или проживания;

подать документы в комиссию в ТЦК;

ждать решения комиссии.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как выглядит документ об отсрочке от мобилизации.