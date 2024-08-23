Чоловіки з відстрочкою мають проходити ВЛК: навіщо та як часто

В особливий період громадян на медогляді оглядають шість спеціалістів

В Україні проходження військово-лікарської комісії обов'язкове для всіх військовозобов'язаних. Це стосується й осіб, які мають відстрочку чи бронь від мобілізації.

Такі громадяни повинні проходити ВЛК раз на 5 років. Про це сказав начальник медичної служби Тернопільського обласного територіального центру комплектування (ТЦК) Олег Фаріон, пише УНІАН.

За його словами, основним нормативним документом, який регламентує проходження комісії, є Закон України "Про військовий обов’язок і військову службу" та Положення про військово-лікарську експертизу ЗСУ. Згідно з цими документами, ВЛК проводиться не лише з метою визначення придатності до військової служби під час мобілізації, але й з обліковими цілями.

Фаріон зазначає, якщо "військовозобов’язані мають право на бронювання чи відстрочку, тобто не підлягають мобілізації на визначений термін, військово-лікарська комісія проводиться раз на 5 років".

Для призовників результати ВЛК дійсні протягом одного року. Якщо ж виникнуть проблеми зі здоров'ям, про це їм необхідно повідомити до ТЦК протягом тижня.

"Якщо в стані здоров’я військовозобов’язаного виникли певні порушення, він отримав захворювання, загострення попередніх станів чи отримав травми, каліцтва, він звертається в ТЦК. До семи днів має про це повідомити й пройти повторну військово-лікарську комісію", — зазначає начальник медслужби ТЦК.

Він розповідає, що для комплексного обстеження під час ВЛК необхідно надати повну медичну документацію, зокрема амбулаторну карту, яка містить детальну історію хвороби. Хоча електронні системи охорони здоров'я є зручними, важливо розуміти, що повна медична історія може бути відображена лише з 2019 року.

Також Фаріон додає, що у період мобілізації військовозобов'язані проходять більш детальний медогляд. Крім стандартних обстежень у терапевта, хірурга, психіатра, невропатолога, ЛОРа та офтальмолога, проводиться флюорографія, а для осіб старших 40 років – ще й електрокардіограма.

За потреби можуть призначатися додаткові обстеження. За словами начальника медичної служби обласного ТЦК, весь процес займає близько двох тижнів.

Раніше "Телеграф" писав, який вигляд має документ про відстрочку від мобілізації. Дані про відтермінування призову зберігаються у ТЦК.