По всій Україні оголошували масштабну тривогу: усі подробиці
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Українців закликають слідкувати за повідомленнями і, у разі оголошення тривоги, повернутися до укриття
У четвер, 5 вересня, по всій території України було оголошено масштабну повітряну тривогу. Її причиною став зліт літака МіГ-31К.
Про це повідомила пресслужба Повітряних сил України у своєму Телеgram-каналі. Моніторингові служби також повідомляли про можливі пуски "Кинджалів".
"Увага! Ракетна небезпека по всій території України. Зафіксовано зліт МіГ-31К!", — йшлося у повідомленні.
Наразі пролунав відбій повітряної тривоги. Цілі на даний момент не фіксуються, а МІГ-31К повернувся на аеродром "Саваслейка".
Хронологія подій:
12.47 — відбій повітряної тривоги. Загрози МіГ-31К немає.
12.40 — МІГ-31К сідає на аеродром "Саваслейка".
12.35 — з'явилася інформація про те, що МіГ-31К взяв курс у напрямку аеродрому базування.
12.30 — цілі наразі не фіксуються. Пуск був імітаційним, борт проводить пускові маневри.
12.16 — пролунала повітряна тривога.
Зазначимо, МіГ-31К — носій гіперзвукової ракети Х-47м2 "Кинжал". Х-47М2 "Кинжал" — аеробалістична ракета, яка потенційно може нести ядерний заряд. Прийнято на озброєння російської армії у грудні 2017 року. Зовні вона схожа на балістичні ракети від ОТРК "Іскандер", а деякі експерти вважають, що саме на їх базі розробили "Кинжал". Максимальна швидкість — 4080 м/с або 14688 км/год.
Ракета може вражати цілі з відривом до 2000 км. Саме тому коли на повітря піднімається носій ракет МіГ-31К, тривогу оголошують для всіх областей України.