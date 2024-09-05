По всій Україні оголошували масштабну тривогу: усі подробиці

Українців закликають слідкувати за повідомленнями і, у разі оголошення тривоги, повернутися до укриття

У четвер, 5 вересня, по всій території України було оголошено масштабну повітряну тривогу. Її причиною став зліт літака МіГ-31К.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил України у своєму Телеgram-каналі. Моніторингові служби також повідомляли про можливі пуски "Кинджалів".

"Увага! Ракетна небезпека по всій території України. Зафіксовано зліт МіГ-31К!", — йшлося у повідомленні.

Наразі пролунав відбій повітряної тривоги. Цілі на даний момент не фіксуються, а МІГ-31К повернувся на аеродром "Саваслейка".

Хронологія подій:

12.47 — відбій повітряної тривоги. Загрози МіГ-31К немає.

12.40 — МІГ-31К сідає на аеродром "Саваслейка".

12.35 — з'явилася інформація про те, що МіГ-31К взяв курс у напрямку аеродрому базування.

12.30 — цілі наразі не фіксуються. Пуск був імітаційним, борт проводить пускові маневри.

12.16 — пролунала повітряна тривога.

Зазначимо, МіГ-31К — носій гіперзвукової ракети Х-47м2 "Кинжал". Х-47М2 "Кинжал" — аеробалістична ракета, яка потенційно може нести ядерний заряд. Прийнято на озброєння російської армії у грудні 2017 року. Зовні вона схожа на балістичні ракети від ОТРК "Іскандер", а деякі експерти вважають, що саме на їх базі розробили "Кинжал". Максимальна швидкість — 4080 м/с або 14688 км/год.

Ракета може вражати цілі з відривом до 2000 км. Саме тому коли на повітря піднімається носій ракет МіГ-31К, тривогу оголошують для всіх областей України.