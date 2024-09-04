Були патріотами і не тільки: що відомо про сімʼю Базилевич, яку спіткала трагедія через обстріл РФ (фото)

"Телеграф" розповів, чим займалась родина

У середу, 4 вересня, російська армія під час свого ракетного удару по Львову вбили майже цілу родину. Загинули мати та три доньки, живим залишився лише тато.

"Телеграф" розповідає, що відомо про сім'ю Базилевич. А також чим вони займались.

Голова сім'ї Ярослав Базилевич, як виявилось походить із роду українського письменника Івана Франка. Він – внук Зоряна Базилевича (небожа Ольги Франко з Білевичів).

По сторінці Ярослава помітно, що він активний користувач мережі. Люблячий батько та чоловік. Він часто публікував фото родини, висловлюючи до них свою любов та повагу. Він також був патріотом своєї країни. Всі його дописи у Фейсбуці українською мовою.

На сторінці батька дівчаток, Ярослава Базилевича, 24 серпня цього року було опубліковано допис, де він радів через те, що старша донька навчала керуванню автівкою середню доньку.

Також на сторінці Ярослава Базилевича є минулорічний допис, де він ділиться своїми відчуттями з приводу 22-річної річниці шлюбу.

"Ну що ж, 22 офіційно + 3 – це вже чверть століття. Не зовсім кругло, але маю настрій на кругло. Ми вже стільки разом, що я вже себе без Тебе майже не пам'ятаю! Ти мій фундамент, моя основа, до якої я весь час можу і повертаюсь. Ти мій Partner in crime. З Тобою цікаво, гарно, вільно, свободно і прекрасно. Я можу Тобі розповісти все, ну – насправді все, Ти ж знаєш! У нас з Тобою вже багато досвіду позаду і сподіваюся ще більше попереду. Мені подобається з Тобою тусити зі старими та з "Новими друзями", знайомитися з цікавими людьми – ти їх притягаєш. Дякую, що витерпіла мене, я хочу ще раз таких 25 і вже з тим досвідом, що ми маємо, а вже тоді побачимо. То ж у дорогу!" – написав Ярослав Базилевич, звертаючись до дружини.

Дружина та мама Євгенія Садовська, як повідомляє молодіжна скаутська організація "Пласт", юнакувала в Пчілках, у 90-х роках, гурток "Первоцвіти", виховниця Надія Цюра. Жінці було всього 43 роки.

"Ця сімʼя була частиною "Пласту". Після сьогоднішньої атаки у Львові в живих залишився лише батько Ярослав. Євгенія та троє доньок відійшли на Вічну Ватру. Ми щиро співчуваємо батьку Ярославу та просимо про спільну молитву!", – йдеться в повідомленні.

Також пластували і її доньки. Серед них Ярина Базилевич, дівчині було 21 рік.

"Новакувала в рої "Ельфики", у 36-му гнізді, сестричка Маринка Гнатик. Після юнакувала в Басарабках, виховниця Марта Шанайда, "Іриски". Завжди була дуже світлою та радісною особистістю", – розповіли в "Пласті".

Також вона працювала у молодіжній мережі "Твори!". Колеги згадують її як добру та світлу людину.

"Добра і світла людина, програмна менеджерка Офісу "Львів — Молодіжна столиця Європи 2025". Вона працювала з нами від самого створення "МолоДвіжЦентру", а згодом і всієї мережі ТВОРИ! Вічна і світла памʼять. Не забудемо і не пробачимо", — написали в організації.

Ярина Базилевич

Середня сестра, Дарія, була студенткою Українського католицького університету UCuniversity. Дівчинці було всього 18 років.

"Дівчина навчалася на другому курсі програми "Культурологія" Гуманітарного факультету УКУ, була активною студенткою, менторкою "Лабораторії волонтерства" УКУ, пластункою. Займалась в театральній студії, вивчаючи різноманітні аспекти акторського мистецтва", — йдеться на Facebook-сторінці університету.

Дівчина також пластувала. Скаути пишуть про неї, як про світлу та яскраву особистість.

"Базилевич Дарина 19.03.2006 р. н. пластувала в курені ім. Ганки Коренець в гуртку "Бешкетниці", виховниця Наталя-Гелена Дунай. Перейшла з новацтва у вересні 2017 року і активно пластувала до 2021-го. Завжди була дуже світлою та радісною особистістю. Хоч не мала можливості продовжувати активно пластувати, завжди була на контакті зі своїм гуртком та подругами з куреня", – пригадали скаути.

Варто додати, що "Пласт" — національна скаутська організація України. Метою "Пласту" є сприяти всебічному патріотичному вихованню і самовихованню української молоді на засадах християнської моралі.

Як повідомляв "Телеграф", 4 вересня росіяни здійснили масштабну ракетну атаку по Україні. Близько 03:30 – 04:00 щонайменше чотири борти Ту-95МС випустили крилаті ракети Х-101 з району міста Енгельс. Також вони підняли у повітря два МіГ-31К. Паралельно ворог запустив "шахеди". Вибухи вже лунали у Львові та Рівному, а також Кривому Розі.