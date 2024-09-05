По всей Украине объявляли масштабную тревогу: все подробности

Украинцев призывали быть в безопасных местах

В четверг, 5 сентября, по всей территории Украины была объявлена масштабная воздушная тревога. Ее причиной являлся взлет самолета МиГ-31К.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил Украины в своем Телеgram-канале. Мониторинговые службы также сообщали о возможных пусках "Кинжалов".

"Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины. Зафиксирован взлет МиГ-31К!", — говорилось в сообщении.

Сейчас прозвучал отбой воздушной тревоги. Цели на данный момент не фиксируются, а МиГ-31К вернулся на аэродром "Саваслейка".

Хронология событий:

12.47 — отбой воздушной тревоги. Угрозы МиГ-31К нет.

12.40 — МиГ-31К садится на аэродром "Саваслейка".

12.35 — появилась информация о том, что МиГ-31К взял курс в направлении аэродрома базирования.

12.30 — цели пока не фиксируются. Пуск был имитационным, борт проводит пусковые маневры.

12.16 — прозвучала воздушная тревога.

Отметим, МиГ-31К — носитель гиперзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал". Х-47М2 "Кинжал" – аэробалистическая ракета, которая потенциально может нести ядерный заряд. Принята на вооружение российской армии в декабре 2017 года. Внешне она сродни баллистическим ракетам от ОТРК "Искандер", а некоторые эксперты считают, что именно на их базе разработали "Кинжал". Максимальная скорость — 4080 м/с или 14688 км/ч.

Ракета может поражать цели на расстоянии до 2000 км. Именно поэтому, когда на воздух поднимается носитель ракет МиГ-31К, тревогу объявляют для всех областей Украины.