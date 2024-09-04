"Серйозно посилить напрямок": стало відомо, куди можуть відправити Дмитра Кулебу після звільнення з МЗС

Мовиться про країну Європейського Союзу

Глава МЗС Дмитро Кулеба, який написав заяву про відставку, може очолити одне із важливих посольств України за кордон. Зокрема, може йтися про призначення Кулеби до Брюсселя, де, крім представництв України при ЄС та НАТО, є і посольство України власне у Королівстві Бельгія та Великому герцогстві Люксембург.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна, які посилаються на власні джерела. Журналісти зазначають, що раніше навіть обговорювалися варіанти злиття цих посольств воєдино в рамках оптимізації.

"Але зараз, з урахуванням нашої інтеграції до ЄС та НАТО цей напрямок треба буде серйозно посилити", — сказав один зі співрозмовників РБК-Україна.

Хто замінить Кулебу

Додамо, очікується, що український дипломат Андрій Сибіга замінить Дмитра Кулебу на посаді міністра закордонних справ після кадрових змін в уряді Володимира Зеленського, повідомляє Bloomberg, посилаючись на джерело, знайоме з думкою президента.

Сибіга, який зараз є першим заступником Кулеби в МЗС, має репутацію вмілого дипломата. Він працював послом України в Туреччині та заступником керівника апарату Зеленського до приходу в міністерство цього року.

Що відомо про Дмитра Кулебу

Міністерство закордонних справ отримало нового голову у 2020 році. Дмитро Кулеба замінив на цій посаді Вадима Пристайка і став наймолодшим в історії очільником МЗС України. На момент призначення йому було 39 років.

"Телеграф" вирішив нагадати читачам про злети і падіння Дмитра Кулеби, а також яскраві моменти його кар’єри та чим він запам’ятався українцям.