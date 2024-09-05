Повірили Telegram-каналу: на Одещині прикордонники затримали велику групу порушників (фото, відео)

На цій ділянці кордону часто затримують порушників

Українські прикордонники затримали чергову велику групу потенційних порушників державного кордону. Це сталося в Одеські області.

Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби. Там зазначили, що групу осіб із 12 чоловіків призовного віку затримали прикордонники Подільського загону на околиці села Новосеменівка Подільського району.

За даними прикордонників, швидко виявилти потенційних порушників вдалося завдяки оперативній інформації та технічним засобам. Один з чоловіків спробував втекти, але його та усіх учасників незаконної подорожі прикордонники оперативно затримали.

Як зʼясувалося, чоловіки скористались послугами одного з Telegram-каналів. Вони планували нелегально потрапити до Молдови через Придністровський сегмент.

Їхніми діями керував адміністратор месенджера, який за винагороду обіцяв безперешкодно переправити їх закордон. У разі вдалої операції кожен із них мав сплатити по 120 тисяч гривень. Відносно затриманих складено адмінпротоколи за ч. 2 ст. 204-1 КУпАП, справи скеровано до суду.

Новосеменівка на мапі

Нагадаємо, у серпні в Одеській області прикордонники затримали велику групу порушників державного кордону. 48 чоловіків намагалися потрапити до Молдови, сховавшись у вантажівці КАМАЗ.