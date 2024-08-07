Операція "Рукавичка": до рук прикордонників потрапило півсотні порушників, які за гроші прямували за кордон у "КАМАЗІ" (відео)

48 ухилянтів заплатили за невдалий перетин 7,2 млн грн

В Одеській області прикордонники затримали велику групу порушників державного кордону. 48 чоловіків намагалися потрапити до Молдови, сховавшись у вантажівці КАМАЗ.

Про це повідомляє пресцентр Державної прикордонної служби України.

"Охоронці держрубежу з використанням безпілотника відслідкували рух порушників та на околиці села Чорна Подільського району зупинили вантажівку. Вантажний автомобіль марки "КАМАЗ", попри відсутність будь яких умов для перевезення людей, "під верх" був "забитий" чоловіками", – йдеться в повідомленні.

У відомстві також зазначили, що всього фігуранти кримінальної справи намагалися незаконно доставити до Молдови через придністровський сегмент 48 чоловіків призовного віку.

У ДПСУ встановили, що вартість такої "комфортабельної" поїздки складала 150 тис. гривень з кожного "клієнта". Вказану суму останні мали сплатити організатору – адміну одного з телеграм-каналів, в разі їх успішного переправлення.

Аби дістатися кордону, чоловіків на визначених місцях зупинки забирав водій вантажівки. Всіх пасажирів затримали, а вантажівку вилучили. Наразі слідчі дії тривають.

За спробу незаконного перетинання кордону щодо всіх чоловіків складені протоколи про адмінправопорушення за ч. 2 ст. 204-1 КУпАП. Справи скеровані до суду. Окрім цього, вони притягнуті до адмінвідповідальності за ст. 202 КУпАП за порушення прикордонного режиму.

Варто зазначити, що цю інформацію повідомляли і низка телеграм-каналів. Ухилянтів нібито затримали біля населеного пункту Станіславівка на Одещині. Машина прямувала до Придністров'я.

Раніше "Телеграф" опублікував добірку з 8 найбільш епічних фото ухилянтів, які намагались незаконно перетнути кордон України. Вони одягали смішні маски та навіть пробували переплисти Тису на матраці. Також "Телеграф" розповідав, що у Закарпатській області 15-річного підлітка було затримано під час незаконного переправлення ухилянтів за кордон. Його мати за це отримала штраф у розмірі 1700 гривень.