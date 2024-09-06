Експорт військової продукції підтримає розвиток оборонпрому України у складних умовах війни, - Дмитро Олійник

Відкриття експорту військової продукції є важливим кроком, що може не лише зміцнити економічну стійкість України, забезпечити додаткові надходження в бюджет, але й підтримати розвиток національної оборонної промисловості у складних умовах війни. Саме таку ідею за ініціативи ФРУ Defence голова Федерації роботодавців України Дмитро Олійник виніс на розгляд Ради з питань захисту підприємництва при Президентові України.

За його словами, наразі готуються документи, які дозволять представити спільну позицію ФРУ, ФРУ Defence та партнерів для обговорення у вищих рівнях української влади.

В чому ця позиція полягає?

В силу різноманітних обставин з моменту повномасштабного вторгнення експорт українських зразків ОВТ фактично не здійснюється, хоча законодавчих заборон наразі не встановлено.

Разом з тим, з початку повномасштабного вторгнення можливості українського ОПК постійно зростають.

За нашою інформацією та інформацією з відкритих джерел, загальний обсяг виробничих спроможностей підприємств ОПК України на даний час — близько 18 млрд дол. з тенденцією до зростання. Обсяг замовлень у національних виробників від складових сил безпеки та оборони — близько 6 млрд дол.

Незавантажені виробничі спроможності близько 12 млрд дол. Держава має потребу, але не має фінансового ресурсу для завантаження цих виробничих спроможностей з метою викупу ОВТ, навіть незважаючи на те, що 100% всіх зборів і платежів в бюджет України ідуть на забезпечення потреб складових сил безпеки і оборони.

Виступаємо за відкриття експорту ОВТ з урахуванням наступних обмежень:

- першочергове беззаперечне забезпечення потреб військових

- заборона реекспорту в інші країні, контроль кінцевого використання

- узгодження позицій з країнами партнерами, які надають МТД та фінансову підтримку.

Це дозволить:

- зберегти виробничі спроможності та персонал

- реінвестувати зароблені на експорті гроші в R&D та розвиток

- підприємствам ОПК збільшити обсяги виробничої діяльності

- розвивати кооперацію з ключовими країнами партнерами

- збільшити обсяг податків та зборів в держбюджет, досягти зростання ВВП забезпечити скорочення термінів постачання та стабільну якість при виконанні контрактів.

За експертними даними додатково в бюджет може зайти до 2 млрд дол.

Послідовно просуваємо цю позицію під час обговорення з представниками різних гілок влади.

Зокрема, під час засідання Комітету ВРУ з питань економічного розвитку її озвучив гендиректор ФРУ Defence Ігор Фоменко.

Обговорили цю важливу тему разом із народними депутатами та представниками інших профільних об'єднань бізнесу.

Також відбулася зустріч із ТСК по захисту прав інвесторів, обговорили стан справ та складнощі, які перешкоджають масштабування українського оборонно-промислового комплексу та пропозиції по вирішенню існуючих проблем.

Зокрема, йшлося й про відкриття контрольованого експорту ОПК.

Воно може стати стратегічним кроком для посилення економіки країни та розвитку оборонної промисловості. Адже наразі дефіцит фінансування підприємств ОПК може призвести до банкрутства провідних компаній, бо усі обігові кошти підприємств проінвестовані в розробку нових технологій та розширення виробництва, або до релокації за кордон.

Розраховую що представники влади розглянуть це надважливе для українського ОПК питання та вирішать його враховуючи потреби ЗСУ та конкурентоспроможності ОПК…