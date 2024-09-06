Экспорт военной продукции поддержит развитие оборонпрома Украины в сложных условиях войны, — Дмитрий Олейник

Открытие экспорта военной продукции является важным шагом, который может не только укрепить экономическую устойчивость Украины, обеспечить дополнительные поступления в бюджет, но поддержать развитие национальной оборонной промышленности в сложных условиях войны. Именно такую идею по инициативе ФРУ Defence председатель Федерации работодателей Украины Дмитрий Олейник вынес на рассмотрение Совета по защите предпринимательства при Президенте Украины.

По его словам, сейчас готовятся документы, позволяющие представить общую позицию ФРУ, ФРУ Defence и партнеров для обсуждения в высших уровнях украинской власти.

В чем эта позиция?

В силу различных обстоятельств с момента полномасштабного вторжения экспорт украинских образцов ВВТ фактически не осуществляется, хотя законодательные запреты пока не установлены.

Вместе с тем с начала полномасштабного вторжения возможности украинского ОПК постоянно растут.

По нашей информации и информации из открытых источников, общий объем производственных возможностей предприятий ОПК Украины в настоящее время около 18 млрд дол. с тенденцией к росту. Объем заказов у национальных производителей от составляющих сил безопасности и обороны около 6 млрд дол.

Незагруженные производственные возможности около 12 млрд дол. Государство нуждается, но не имеет финансового ресурса для загрузки этих производственных способностей в целях выкупа ВВТ, даже несмотря на то, что 100% всех сборов и платежей в бюджет Украины идут на обеспечение потребностей составляющих сил безопасности и обороны.

Выступаем за открытие экспорта ВВТ с учетом следующих ограничений:

- первоочередное безоговорочное обеспечение нужд военных

- запрет реэкспорта в другие страны, контроль конечного использования

- согласование позиций со странами-партнерами, оказывающими МТД и финансовую поддержку.

Это позволит:

- сохранить производственные возможности и персонал

- реинвестировать заработанные на экспорте деньги в R&D и развитие

- предприятиям ОПК увеличить объемы производственной деятельности

- развивать кооперацию с ключевыми партнерами

- увеличить объем налогов и сборов в госбюджет, достичь роста ВВП, обеспечить сокращение сроков поставки и стабильное качество при выполнении контрактов.

По экспертным данным, дополнительно в бюджет может зайти до 2 млрд дол.

Последовательно продвигаем эту позицию при обсуждении с представителями разных ветвей власти.

В частности, на заседании Комитета ВРУ по вопросам экономического развития ее озвучил гендиректор ФРУ Defence Игорь Фоменко.

Обсудили данную важную тему вместе с народными депутатами и представителями других профильных объединений бизнеса.

Также состоялась встреча с ВСК по защите прав инвесторов, обсудили состояние дел и сложности, препятствующие масштабированию украинского оборонно-промышленного комплекса и предложения по решению существующих проблем.

В частности, речь шла и об открытии контролируемого экспорта ОПК.

Она может стать стратегическим шагом для усиления экономики страны и развития оборонной промышленности. Ведь сейчас дефицит финансирования предприятий ОПК может привести к банкротству ведущих компаний, потому что все оборотные средства предприятий проинвестированы в разработку новых технологий и расширение производства или релокации за рубеж.

Рассчитываю, что представители власти рассмотрят этот сверхважный для украинского ОПК вопрос и решат его учитывая потребности ВСУ и конкурентоспособности ОПК…