Вдарили по ринку у вихідний день: у Костянтинівці є загиблі та поранені (фото, відео)

Є загиблі та поранені

У суботу, 7 вересня, Костянтинівку на Донеччині знову обстріляла ворожа артилерія. У місті пролунав потужний вибух. Внаслідок чого у небі утворилися клуби чорного диму, які були видні з різних куточків міста.

Ворожі снаряди впали на місцевий ринок. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Внаслідок обстрілу троє людей загинули і троє були поранені. На місці події працюють усі екстрені служби міста.

За попередніми даними, росіяни обстріляли місто із артилерії.

Глава Донецької ОВ Вадим Філашкін підтвердив цю інформацію. За його словами, внаслідок обстрілу загинули троє чоловіків віком від 24 до 69 років.

Також є постраждалі. Їх негайно госпіталізували.

"Росіяни обстріляли місто з артилерії, вбили трьох чоловіків від 24 до 69 років. Три людини отримали легкі поранення, їм надано необхідну медичну допомогу" — йдеться в повідомленні.

Внаслідок обстрілу пошкоджено багатоповерхівку, адмінбудівлю, магазин, аптеку, 6 автомобілів та 3 лінії електропередач.

За інформацією місцевих ЗМІ, ворог ударив по ринку у вихідний день. Під обстріл потрапив центр міста.

Раніше "Телеграф" показав, як виглядає зараз Торецьк, який росіяни намагаються захопити та зносять артилерією та КАБами. Аеророзвідники батальйону безпілотних систем UMBRELLA 32-ї Окремої механізованої бригади показали кадри Торецька Донецької області.