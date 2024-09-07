Ударили по рынку в выходной день: в Константиновке есть погибшие и раненые (фото, видео)

Есть погибшие и раненніе

В субботу, 7 сентября, Константиновку в Донецкой области вновь обстреляла вражеская артиллерия. В городе раздался мощный взрыв. В результате этого в небе образовались клубы черного дыма, которые было видно из разных уголков города.

Вражеские снаряды упали на территорию местного рынка. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

В результате обстрела три человека погибли и трое были ранены. На месте происшествия работают все экстренные службы города.

По предварительным данным, россияне обстреляли город из артиллерии.

Глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин подтвердил данную информацию. По его словам, в результате обстрела погибли трое мужчин в возрасте от 24 до 69 лет.

Также есть пострадавшие. Их экстренно госпитализировали.

"Россияне обстреляли город из артиллерии, убили трех мужчин от 24 до 69 лет. Три человека получили легкие ранения, им оказана необходимая медицинская помощь", — говорится в сообщении.

В результате обстрела повреждены многоэтажка, админздание, магазин, аптека, 6 автомобилей и 3 линии электропередач.

По информации местных СМИ, враг ударил по рынку в выходной день. Под обстрел попал центр города.

Ранее "Телеграф" показал, как выглядит сейчас Торецк, который россияне пытаются захватить и сносят артиллерией и КАБами. Аэроразведчики батальона беспилотных систем UMBRELLA 32-й Отдельной механизированной бригады показали кадры Торецка Донецкой области.