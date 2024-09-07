"Це складно, але цілком можливо": Telegram в Україні можуть заблокувати — Буданов

Месенджером користуються мільйони людей по всьому світу

Глава ГУР Кирило Буданов розповів журналістам про те, як він особисто ставиться до Telegram. За його словами, саме цей месенджер становить велику загрозу національній безпеці України.

Після затримання у Франції Павла Дурова логічно постає питання про долю в Україні популярного месенджера Telegram. За словами голови ГУР Буданова, Telegram становить загрозу національній безпеці України.

"Telegram — це шкідливо. Я ніколи не боявся цього говорити. Це, в нашому розумінні, загроза нашій національній безпеці. Я говорю це абсолютно прямо", — заявив журналістам Буданов.

Глава ГУР також додав, що заблокувати Telegram, як це було з "Однокласниками" та "Вконтакте", технічно важче, але можливо.

Буданов наголосив, що всі власники Telegram-каналів повинні обов’язково пройти верифікацію та "позначити" себе. Це необхідно для того, щоб людина розуміла наслідки за те, що вона публікує і "вкидає" в соцмережі.

Затримання Дурова — що відомо

Бізнесмена затримали після прибуття його приватного літака до Парижа з Азербайджану. У момент затримання разом із Дуровим знаходилися охоронець та жінка, чиє ім’я журналісти не розголошують. "Телеграф" розповів, що відомо про дівчину, затриману у Франції разом із власником Telegram.

Національне управління боротьби з шахрайством при митному управлінні Франції (ONAF) затримало Дурова на підставі того, що він вважався у списку розшукуваних у Франції. Ордер на його арешт було видано судовою поліцією країни в рамках "попереднього розслідування", подробиці якого поки що не розголошуються.

Дуров нібито знав про ордер на його арешт і намагався уникати візитів до Європи. Чому він вирішив приїхати – невідомо. При цьому французькі ЗМІ зазначають, що ордер на арешт Дурова діє лише на території Франції.

У Франції Дурову можуть висунути звинувачення, пов’язані з тероризмом, наркотиками, шахрайством, відмиванням грошей, продажем викраденого та сексуальними злочинами проти дітей.

Французькі правоохоронні органи вважають Дурова співучасником злочинів, скоєних через Telegram через використання таких інструментів як криптовалюта та одноразові номери та відсутність контролю над платформою.

Цікаво, що головними кредиторами Дурова та його месенджера є російський підсанкційний мільярдер Алішер Усманов та структури ще одного росіянина Кирила Дмитрієва. Напевно, саме вони можуть перехопити контроль над месенджером, незважаючи на ризик потрапити під санкції Європи, України та США.

Зазначимо, наприкінці травня у "Телеграмі" заблокували чат-боти ГУР, СБУ та Мінцифри. Недоступні ті ресурси, які використовувалися для передачі інформації про переміщення окупаційних військ на території України.

Згодом у Telegram пояснили, що чат-боти заблокували через помилку. Однак ГУР має в своєму розпорядженні іншу інформацію. Як раніше писав " Телеграф ", це могло бути зазначенням ФСБ Росії.

Що Павло Дуров говорив про війну в Україні

"Телеграф" вирішив нагадати, як він висловлювався з приводу війни Росії проти України. Ще в березні 2022 року Дуров зазначив, що сім’я його матері має українське коріння. Тому "конфлікт" в Україні для нього особистий.

А 2013 року, коли він був генеральним директором соцмережі "ВКонтакте", російська служба безпеки ФСБ вимагала від нього надати особисті дані українських користувачів ВК. Дуров наголосив, що відмовився виконувати ці вимоги.