"Это сложно, но вполне возможно": Telegram в Украине могут заблокировать - Буданов

Мессенджером пользуются миллионы человек по всему миру

Глава ГУР Кирилл Буданов рассказал журналистам о том, как лично он относится к Telegram. По его словам, именно этот мессенджер представляет большую угрозу для нашей страны.

После задержания во Франции Павла Дурова логично встает вопрос о судьбе в Украине принадлежащего ему популярного мессенджера Telegram.

По словам главы ГУР Буданова, Telegram представляет угрозу национальной безопасности Украины.

"Telegram — это вредно. Я никогда не боялся этого говорить. Это, в нашем понимании, угроза нашей национальной безопасности. Я говорю это абсолютно прямо", — заявил журналистам Буданов.

Глава ГУР также добавил, что заблокировать Telegram, как это было с "Одноклассниками" и "Вконтакте", технически труднее, но возможно.

Буданов также подчеркнул, что все владельцы Telegram-каналов должны обязательно пройти верификацию и "обозначить" себя. Это необходимо для того, чтобы человек понимал последствия за то, что он публикует и "вбрасывает" в соцсети.

Задержание Дурова — что известно

Бизнесмена задержали по прибытии его частного самолета в Париж из Азербайджана. В момент задержания вместе с Дуровым находились охранник и женщина, чье имя журналисты не разглашают. "Телеграф" рассказал, что известно о девушке, задержанной во Франции вместе с владельцем Telegram.

Национальное управление по борьбе с мошенничеством при таможенном управлении Франции (ONAF) задержало Дурова на основании того, что он числился в списке разыскиваемых во Франции. Ордер на его арест был издан судебной полицией страны в рамках "предварительного расследования", подробности которого пока не разглашаются.

Дуров якобы знал об ордере на его арест и пытался избегать визитов в Европу. Почему он решил приехать – неизвестно. При этом французские СМИ отмечают, что ордер на арест Дурова действует только на территории Франции.

Во Франции Дурову могут предъявить обвинения, связанные с терроризмом, наркотиками, мошенничеством, отмыванием денег, продажей ворованного и сексуальными преступлениями против детей.

Французские правоохранительные органы считают Дурова соучастником преступлений, совершаемых через Telegram, из-за использования таких инструментов как криптовалюта и одноразовые номера и отсутствие контроля над платформой.

Интересно, что главными кредиторами Дурова и его мессенджера являются российский подсанкционный миллиардер Алишер Усманов и структуры еще одного россиянина Кирилла Дмитриева. Вероятно, именно они могут перехватить контроль над мессенджером, несмотря на риск попасть под санкции Европы, Украины и США.

Отметим, в конце мая в "Телеграмме" заблокировали чат-боты ГУР, СБУ и Минцифры. Недоступны именно те ресурсы, которые использовались для передачи информации о перемещении оккупационных войск на территории Украины.

Впоследствии в Telegram объяснили, что чат-боты заблокировали из-за ошибки. Однако ГУР располагает другой информацией. Как ранее писал "Телеграф", это могло быть указанием ФСБ России.

Что Павел Дуров говорил о войне в Украине

"Телеграф" решил напомнить, как он высказывался по поводу войны России против Украины. Еще в марте 2022 года Дуров отметил, что семья его матери имеет украинские корни. Потому "конфликт" в Украине для него личный.

А в 2013 году, когда он являлся генеральным директором соцсети "ВКонтакте", российская служба безопасности ФСБ требовала от него предоставить личные данные украинских пользователей ВК. Дуров подчеркнул, что отказался выполнять эти требования.