Вражають своєю красою: пʼять давніх українських чоловічих імен

Зверніть увагу на ці гарні чоловічі ймення

Національні імена мають особливу енергетику, містять генетичний код українського народу. Тому їх особливо почесно обирати для своїх дітей. Раніше ми ділилися жіночими іменами українського походження, а зараз розповімо про чоловічі потужні ймення.

"Телеграф" зробив добірку українських чоловічих імен, які є милозвучними. Саме так ви можете назвати свого сина й наділити його силою нашого народу.

Устим – давнє українське ім'я, котре починає відроджуватися. Воно утворилося від латинського слова justus, що означає "справедливий". "Устим" просто звучить, тож буде легко відтворювати іншим.

Радим — поширене чоловіче ймення у різних слов'янських народів. Зокрема, ім'я сформувалося від кореня "рад", що уособлює радість, задоволення. Таке ім'я буде викликати приємні асоціації в інших людей.

Цвітан — незвичне ім'я, яке ще поки не є широко популярним. Тому це гарна ідея назвати так свого сина, бо воно відрізнятиме його від інших. Утворилося від слова "цвіт". У давнину таке ім'я давали хлопчикам, народженим у квітні.

Всеволод – українське чоловіче ймення, яке асоціюється з силою та міццю. Воно походить від наших предків-слов'ян та означає "володар усіх". Цікаво, що Всеволодом називався князь у творі "Слово про похід Ігорів".

Єремій — теж наразі ще не є поширеним ім'ям, але цікаво звучить та привертає увагу. Бере початок з івриту, а саме від староєврейського пророка Єремії. Ймення трактують як "Бог дає". Часто замість Єремій, кажуть Ярема, щоб скоротити ім'я.

Раніше "Телеграф" розповідав про чоловічі імена, наділені особливою силою. Вони утворилися ще в давньослов'янську добу.