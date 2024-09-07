Впечатляют своей красотой: пять древних украинских мужских имен

Обратите внимание на эти красивые мужские имя

Национальные имена обладают особой энергетикой, содержат генетический код украинского народа. Поэтому их особенно почетно выбирать для своих детей. Раньше мы делились женскими именами украинского происхождения, а сейчас расскажем о мужских мощных именах.

"Телеграф" сделал подборку украинских мужских имен, которые являются благозвучными. Так вы можете назвать своего сына и наделить его силой нашего народа.

Устим – древнее украинское имя, которое начинает возрождаться. Оно образовалось от латинского слова justus, что означает "справедливый". "Устим" просто звучит, так что будет легко воспроизводить другим.

Радим – распространенное мужское имя у разных славянских народов. В частности, имя сформировалось от корня "рад", олицетворяющего радость, удовольствие. Такое имя будет вызывать приятные ассоциации у других людей.

Цвитан — необычное имя, которое пока еще не широко популярно. Поэтому это хорошая идея назвать своего сына, ведь оно будет отличать его от других. Образовалось от слова "цвет". В древности такое имя давали мальчикам, рожденным в апреле.

Всеволод – украинское мужское имя, которое ассоциируется с силой и мощью. Оно происходит от наших предков-славян и означает "владеет всеми". Любопытно, что Всеволодом назывался князь в произведении "Слово о походе Игоря".

Еремий — тоже пока еще не распространено, но интересно звучит и привлекает внимание. Берет начало с иврита, а именно от древнееврейского пророка Еремии. Имя трактуют как "Бог дает". Часто вместо Еремия, говорят Ярема, чтобы сократить имя.

Ранее "Телеграф" рассказывал о мужских именах, наделенных особой силой. Они образовались еще в древнеславянскую эпоху.