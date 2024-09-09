Показывал средний палец Зеленскому и критиковал Сырского: где сейчас Гео Лерос и как он выглядит

В последнее время нардеп перестал вести соцсети и критиковать власть

Гео Лерос — украинский политик, который за короткое время своего депутатства успел наделать шуму в медиапространстве. Он прошел в Раду по спискам партии "Слуга народа", был внештатным советчиком президента Зеленского. Однако вскоре начал критиковать и самого Зеленского и Офис президента в целом. Однако, в последнее время политик "притих", он не ведет соцсети и перестал публично себя проявлять.

"Телеграф" решил выяснить, где сейчас 35-летний Гео Лерос, чем он занимается и как выглядит на последних фото в своих соцсетях.

Гео Лерос и Николай Тищенко. Фото: Ян Дорбносов, "Телеграф"

Гео Лерос — скандал со средним пальцем и суды за этот жест

В 2019 году Гео Лерос был избран народным депутатом 9-го созыва от партии "Слуга народа" номером 23 в списке как беспартийный. Сначала он был членом фракции "слуг" в Парламенте, однако уже в 2020 году Гео Лерос был исключен из фракции "Слуга народа". Он начал активно критиковать власть Зеленского, в том числе и в своих соцсетях, которые он активно вел в то время.

Больше всего политик запомнился украинцам скандалом в Раде — он показал средний палец Зеленскому прямо во время выступления у трибуны Верховной Рады. Это произошло в 2021 году и за это Государственное бюро расследований объявило подозрение в хулиганстве нардепу за непристойный жест в стенах Парламента.

Гео Лерос. Фото: Ян Дорбносов, "Телеграф"

Как оказалось, судовые тяжбы по этому делу продолжаются, но также прибавились и другие. В 2023 году, уже во время войны Рада отстранила Гео Лероса от участия в заседаниях до конца военного положения. Однако, в ответ на это нардеп подал иск и выиграл дело — суд признал незаконным решение Верховной Рады по устранению Лероса.

Гео Лерос и Николай Тищенко. Фото: Ян Дорбносов, "Телеграф"

Гео Лерос пропал из соцсетей, но ходит на заседания Рады

На своих страницах в Facebook и Instagram Гео Лерос практически с начала своей депутатской каденции активно критиковал действующую власть, называл Зеленского предателем, а Ермака "агентом фсб". Кроме того, в феврале 2024 года Гео Лерос критиковал в Facebook решение о назначении Александра Сырского главнокомандующим Вооруженных сил Украины.

Также нардеп критиковал Зеленского и его власть на личном youtube-канале, где у него более 300 тысяч подписчиков. Практически каждый ролик Лероса был посвящен проблемам в Украине, в которых, по мнению нардепа, виноват Зеленский и его окружение. Подобной критикой власти политик занимался в своем telegram-канале.

Однако, как оказалось, примерно в одно время Гео Лерос вдруг перестал вести соцсети. Причем все одномоментно — и Facebook, и Instagram, и telegram-канал, и youtube-канал. Случилось это весной 2024 года. Последние публикации нардепа датируются апрелем этого года и дальше он перестал вообще что-либо публиковать в сети.

При этом известно, что Гео Лерос продолжает посещать пленарные заседания Верховной Рады. Так, например, он был в списке тех, кто голосовал за "церковный" закон 20 августа 2024 года.

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