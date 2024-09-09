Головна умова Путіна полягала в одному: стало відомо, чому зірвалися переговори України та Росії у Стамбулі

Україна, по суті, була б ослаблена як військова сила

Київ вийшов зі Стамбульських угод, укладених із Москвою у 2022 році, нібито після консультацій з американцями. Влада України засумнівалася у справедливості висунутих умов.

Про це розповіла колишня заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд. Подробиці вона озвучила під час бесіди із журналістом Михайлом Зигарем.

Вона уточнила, що ні США, ні Захід ніяк не брали участь у тих переговорах і не були до кінця обізнані, про що домовляються сторони. Але під кінець переговорів українці захотіли проконсультуватися про те, до чого все йде.

"Тоді і нам, і британцям, і решті стало зрозуміло, що головна умова Путіна була в одній пропозиції — вона забороняла Україні мати деякі системи озброєнь. Україна, по суті, була б ослаблена, як військова сила…", — розповіла Нуланд.

При цьому аналогічних обмежень для РФ не було, підкреслила вона. Від Кремля не потрібно було відступити. Не потрібно було мати буферну зону на кордоні з Україною. Росії не забороняли тримати на кордоні якесь озброєння. Логічно, що в українській делегації і поза нею стали ставити питання про те, чи ця угода хороша.

"І саме в цей момент вона розпалася", – пояснила американка.

Нагадаємо, проект Стамбульських угод припускав, що Росія без бою відведе війська з усіх захоплених після 24 лютого українських територій. Винятком міг стати Донбас. Питання передачі частини окупованих територій Донецької та Луганської областей мало вирішитися під час особистої зустрічі Зеленського та Путіна. Натомість Україна мала оголосити нейтральний статус.

Раніше "Телеграф" писав, що у мережі з’явився документ договору України та Росії зі Стамбула.