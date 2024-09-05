У яких областях найскладніша ситуація зі світлом - розповів експерт

На Лівобережжі ситуація в цілому гірша, ніж на Правобережжі

Станом на початок вересня найскладніша ситуація з енергопостачанням в Києві, Одесі та в Харкові. Про це заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

Відповідну заяву зробив в інтерв’ю виданню "Уніан". Зауважив, що на Лівобережжі ситуація в цілому гірша ніж на Правобережжі. На це є кілька об’єктивних причин, проте які саме він не став уточнювати.

Також за словами Харченка, станом на сьогодні в українській енергетиці є неабияка "ахілесова п’ята". Йдеться про відкриті розподільчі пристрої, а саме високовольтні підстанції, які відповідають за видачу електроенергії на території атомних станцій.

"Енергоатом" і Міненерго, на жаль, зовсім нічого не зробили для їхнього захисту… Зараз можна спостерігати на московитських телеканалах обговорення того, що треба наносити туди удар, бо вони не захищені і це найбільш ефективний варіант, яким чином можна українську систему фактично відключити", — зауважив Харченко.

За його словами, певні захисні споруди побудували і "Укренерго" і "Укргідроенерго", але не "Енергоатом".

"Це зараз найбільша небезпека для української енергосистеми з погляду постачання електрики споживачам", — наголосив Харченко.

Щодо прогнозів на зиму, то на думку експерта, через брак генерації і нестачу генераційних потужностей українці будуть мати 8-10 годин обмежень на добу. Але потрібно зважати на те, що такий прогноз буде дійсним за умови відносно теплої зими, а також, якщо Росія не здійснить додаткових масованих атак.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у ДТЕК відповіли, чому відключають світло ввечері, а не вночі.