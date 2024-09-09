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Чи відключатимуть світло цього тижня? Нардеп дав позитивний прогноз

Автор
Інна Дьоміна
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Українці цього тижня будуть зі світлом Новина оновлена 09 вересня 2024, 09:39
Українці цього тижня будуть зі світлом. Фото Колаж "Телеграфу"

Найближчим часом відключень не заплановано

Якщо не буде нових серйозних ударів по енергооб'єктах з боку Росії, систематичних відключень світла в Україні найближчим часом не планується. Бо дефіциту електроенергії наразі немає.

Про це розповів народний депутат України, фракція "Слуга народу" Сергій Нагорняк. Прогноз щодо відключень він зробив в ефірі КИЇВ24.

Нардеп пояснив, що 26 серпня було пошкоджено велику кількість малого та великого обладнання. З цієї причини діяли обмеження світла. Енергетикам знадобилося два тижні, аби полагодити підстанції.

"Всі ці два тижні продовжувалися менш масовані атаки. Фактично на вихідних і сьогодні ми проходимо без відключень. Я сподіваюся, що найближчим часом буде без відключень.", — розповів він.

Своєю чергою в "Укрєнерго" додали, що 9 вересня відключень світла в країні не прогнозується.

Але всеодно українців попросили споживати електроенергію ощадливо. "Не вмикайте одночасно кілька потужних електроприладів з 18:00 до 22:00", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що за словами гендиректора YASNO Сергія Коваленко, наприкінці серпня Україна пережила найбільший масований обстріл за два з половиною роки повномасштабного вторгнення. Ціллю росіян була українська енергетика.

Вже 4 вересня, за словами директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченко, до 4 вересня були фактично усунуті всі наслідки атак на енергетичну систему України. Її змогли полагодити за 10 днів після обстрілу.

Раніше "Телеграф" писав, що зима зі стабільним електропостачанням в Україні можлива. Але це при умові, що не буде руйнівних атак Росії на наші енергообєкти. Проте у разі, якщо росіяни знову атакуватимуть інфраструктуру, то наслідки можуть бути непередбачуваними.

Теги:
#Укрєнерго #Світло #Графіки відключень світла