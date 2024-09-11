Фото всесвітньо відомого актора з’явилося на "Миротворці": що про це відомо

Анкета цього росіянина більше схожа на фейк.

Двійник голлівудського актора Райана Гослінга потрапив до бази сайту "Миротворець". Стверджувалося, що це співробітник ФСБ Родіон Гослов із позивним "Той, що біжить".

Росіянин нібито загинув у Курській області. Анкета цього росіянина більше схожа на фейк. "Телеграф" розповідає подробиці курйозу.

На порталі опубліковано фото чоловіка з позивним "Бегущий", що, швидше за все, є відсиланням до відомого фільму за участю знаменитого актора "Той, що біжить по лезу 2049".

на фото голливудский актер

Підпис свідчить, що його було вбито 31 серпня. До списку ворогів України він потрапив за "замах на суверенітет" країни. При цьому на прикріпленому фото одягнений у військову форму з погонами молодшого лейтенанта Родіон Гослов виглядає так само, як і Райан Гослінг.

Аналогічне фото росыянина з позивним "Бегущий" з’явилося тижнем раніше на анонімному акаунті в соцмережі Вконтакте.

Після того, як у мережах помітили незвичайного "фігуранта", "Миротворець" змінив йому фото та дописав, що це генерал-майор Дмитро Пресняков, чинний голова управління ФСБ у Курській області. При цьому фейкове ім’я "Родіон Гослов" чомусь залишилося й у актуальній версії сторінки. І тепер це виглядає як друге ім’я Дмитра Преснякова.

Пізніше з сайту зникла інформація про смерть окупанта.

Раніше "Телеграф" писав, що популярний 27-річний український блогер Олександр Волошин, який потрапив у скандал через донати на "Охматдит", розповів про те, що його внесли до бази "Миротворець".