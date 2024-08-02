Кримінальний авторитет з України заарештований в Баку: що відомо про фігуранта бази "Миротворець"

Його заарештували на 3 місяці

У столиці Азербайджану Баку заарештований кримінальний авторитет Олег Крапівін, більш відомий як "Олег Бакинський". У 2022 році Україна заборонила йому в’їзд через підозру у співпраці з окупантами.

Крапівіна ще кілька днів тому заарештували співробітники Головного управління боротьби з організованою злочинністю МВС Азербайджану, повідомляє грузинське видання Report. Нариманівський районний суд обрав йому запобіжний захід у вигляді арешту строком на 3 місяці.

Влітку 2022 року Україна заборонила Олегу Крапівіну перебування в країні, анулювавши посвідку на проживання. Він знаходиться в базі даних сайту "Миротворець", зазначена причина — "усвідомлена участь у дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні" та співпраця з окупантами. Крім того, за даними сайту, Крапівін порушив законодавство України про громадянство шляхом набуття другого громадянства. Зазначається, що кримінальний авторитет контактував зі злочинцями голови Чечні Рамзана Кадирова в Україні та міг передати їм частину гуманітарних вантажів у Запорізькій області.

Олег Крапівін

Після заборони на в’їзд до України Крапівін намагався оскаржити це рішення, звернувшись до українського суду. Проте апеляційний суд Києва підтвердив, що Міграційна служба України законно заборонила йому в’їзд на територію України.

Олег Крапівін

Олег Крапівін – відомий кримінальний авторитет. Його ім’я пов’язують із діяльністю ОЗУ "Авдишева" та ОЗУ "Журавлів", які діяли у Києві у 90-х роках. Як пишуть ЗМІ, він відомий здирством, викраденням людей, замовними вбивствами.

Як повідомляв "Телеграф", 12 червня у Львові розстріляли авто, в якому їхав місцевий кримінальний авторитет Джонні Балог. За національністю він грузин, але має українське громадянство.