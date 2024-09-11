Фото всемирно известного актера появилось на "Миротворце": что об этом известно

Анкета этого россиянина больше похожа на фейк

Двойник голливудского актера Райана Гослинга попал в базу сайта "Миротворец". Утверждалось, что это сотрудник ФСБ Родион Гослов с позывным "Бегущий".

Россиянин якобы погиб в Курской области. Анкета этого россиянина больше похожа на фейк. "Телеграф" рассказывает подробности курьеза.

На портале опубликовано фото мужчины с позывным "Бегущий", что, скорее всего, является отсылкой к известному фильму с участием знаменитого актера "Бегущий по лезвию 2049".

ноа фото голливудский актер

Подпись гласит, что военный был убит 31 августа. В список врагов Украины он попал за "покушение на суверенитет" страны. При этом на прикрепленном фото одетый в военную форму с погонами младшего лейтенанта Родион Гослов выглядит абсолютно так же, как и Райан Гослинг.

Аналогичное фото россиянина с позывным "Бегущий" появилось неделей ранее на анонимном аккаунте в соцсети Вконтакте.

После того, как в сети заметили необычного "фигуранта", "Миротворец" изменил ему фото и дописал, что это генерал-майор Дмитрий Пресняков, действующий глава управления ФСБ в Курской области. При этом фейковое имя "Родион Гослов" почему-то осталось и в актуальной версии страницы. И теперь это выглядит как второе имя Дмитрия Преснякова.

Позже с сайте пропала информация о смерти оккупанта.

Ранее "Телеграф" писал, что популярный 27-летний украинский блогер Александр Волошин, который попал в скандал из-за донатов на "Охматдет", рассказал о том, что его внесли в базу "Миротворец".