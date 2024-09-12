Є проблеми зі здоров'ям, а на ВЛК визнали придатним: що робити

Нерідко люди з певними захворюваннями підлягають мобілізації, але не у бойові частини

Згідно з українським законодавством, військовозобов'язаного громадянина не можуть мобілізувати без проходження військово-лікарської комісії. Однак існують випадки, коли чоловіків із серйозними захворюваннями призивають на службу без ВЛК.

На порталі "Юристи.UA" один чоловік розповів, що його мобілізували, але комісію він не проходив. Нібито рішення ВЛК підробили, і визнали чоловіка придатним.

Чоловік зазначає, що має бронхіальну астму середньої форми, а його хочуть відправити на передову. Юрист Назар Босак пояснив, як діяти в такій ситуації.

За словами Босака, навіть за наявності певних хвороб чоловік може бути визнаний придатним до служби у різних підрозділах Збройних сил України , таких як:

військові частини забезпечення;

територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП);

вищі військові навчальні заклади (ВВНЗ);

навчальні центри;

медичні підрозділи;

підрозділи логістики;

зв'язку;

оперативного забезпечення;

охорони.

Якщо людина вважає рішення про свою придатність несправедливим або незаконним, вона має право його оскаржити. Це можна зробити шляхом подачі заяви до ВЛК вищого рівня. Оскарження повинне бути обґрунтованим, і для цього краще залучити адвоката чи іншу юридичну допомогу, радить правознавець.

Нагадуємо, що оскаржити висновок ВЛК можливо буде, якщо є підстави вважати, що він був ухвалений з порушенням законодавства. Наприклад, якщо комісія припустилася помилки при медичному обстеженні, не врахувала всі фактори, що впливають на стан здоров'я тощо. Також підставами для оскарження висновку медиків є:

встановлення лікарем не тієї спеціалізації наявності або відсутності захворювання;

лікарем при винесенні рішення не було враховано взаємозалежність двох і більше хвороб;

лікар неправильно вибрав ступінь порушення функції організму внаслідок хвороби відповідно до таблиці Розкладу хвороб, станів та фізичних недоліків, що визначають ступінь придатності до військової служби;

у процесі визначення обмеженої придатності особи ВЛК не індивідуалізувала таку придатність відповідно до можливості чи неможливості виконувати ті, чи інші обов'язки військовослужбовця.

Юристи радять оскаржувати такі рішення в суді. Терміни для оскарження висновку ВЛК можуть становити від трьох до шести місяців.

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