Присвятив життя боротьбі з загарбниками: загинув радник голови Мінстратегпрому Ярослав Олійник

У ДТП також загинула його дружина

Радник міністра стратегічної промисловості Ярослав Олійник "Локі" загинув у ДТП. Разом із ним також загинула його дружина Ніна.

Про це повідомила заступник міністра стратегічної промисловості Ганна Гвоздяр у Facebook. Церемонія прощання відбудеться у вівторок о 12:00 у Михайлівському соборі Києва.

"Ярослав був щирою та веселою людиною, що присвятила все своє — на жаль, дуже недовге — життя боротьбі з ворогом. Це велика втрата для всіх нас. Для мене Локі став першим колегою в Міністерстві, він багато чому навчив мене, а я — його", — повідомила Гвоздяр.

Як відомо, Олійник до роботи у Мінстратегпромі працював у фонді "Повернися живим", де займався розвитком української галузі безпілотників. Там він навчав пілотів та допомагав їм розвивати свої навички. Після цього він перейшов до уряду, де зайнявся розвитком безпілотних систем, намагаючись змінити цей сегмент.

У жовтні 2023 року Олійник давав інтерв’ю "Телеграфу", в якому розповідав про те, що відбувається з розробкою українських БПЛА, які з цим проблеми та які перспективи.