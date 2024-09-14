Украинская разведка нанесла удар по крупнейшим российским банкам: пользователи жалуются на массовый сбой

У россиян застряли платежи

Украинские специалисты Главного управления разведки нанесли новый удар в киберпространстве по российской финансовой сфере. На этот раз под удары попали крупнейшие банки страны.

Об этом "Телеграф" узнал от проинформированных источников. Среди целей DDOS-атаки можно выделить "Банк Россия", "Тинькофф банк", "Газ банк" и платежная система СБП.

Пользователи во многих регионах России жалуются на заблокированную работу онлайн-сервисов финансовых учреждений, невозможность воспользоваться "личным кабинетом", прекращение работы сайтов и мобильных приложений банков. Также клиенты банков не могут произвести онлайн-оплату за услуги.

Источник отмечает, что кибератаки на финансовый сектор страны-агрессора будут продолжаться и в будущем будут более мощными.

Как известно, специалисты ГУР активно действуют на территории России и наносят удары не только через интернет. Так на днях в Екатеринбурге на КПП одной из воинских частей прогремел мощный взрыв из-за чего несколько росгвардейцев получили ранения, а их техника была уничтожена.

На фоне этого в Белгородской области произошел взрыв на железной дороге, из-за чего пострадал грузовой поезд.