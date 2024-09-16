Один из популярных поездов в Польшу могут отменить: Укрзалізниця уже не продает билеты

Шансы сохранить маршрут минимальны

С 22 сентября Укрзалізниця прекращает продажу билетов на маршрут Рава-Русская-Варшава. Это решение связано с истечением срока действия соглашения между украинским перевозчиком и польской компанией SKPL.

Маршрут, функционировавший почти год, считался самым быстрым путем в польскую столицу из Львова. Эксперт по топливно-энергетическим вопросам Виктор Гальчинский рассказал о сложившейся ситуации и возможных последствиях для пассажирского сообщения между Украиной и Польшей.

Укрзалізниця и SKPL ведут переговоры по сохранению маршрута, однако добиться согласия пока не удается. Польский государственный перевозчик PKP Intercity проявил заинтересованность в этом направлении и подал заявку на разрешение польскому регулятору. Однако шансы получить его до 21 сентября, когда истекает действующее соглашение, минимальны.

Ситуация с маршрутом Рава-Русская-Варшава – не единственная проблема в сфере железнодорожного сообщения между Украиной и Польшей. Под угрозой срыва оказалось планируемое с декабря 2024 локальное международное пассажирское сообщение евроколеей Перемышль-Хырев-Загуж. На строительство путей для этого маршрута обе страны потратили около полутора миллиардов гривен.

13 сентября должен был состояться промо проезд польского пассажирского поезда по маршруту Перемышль-Нижанковичи-Хыров-Устрики Долишни-Загуж. Однако мероприятие отменили за два дня до запланированной даты из-за отказа главного коменданта Пограничной стражи Польши. Причины такого решения не звучали.

Под вопросом остается и "ограниченная" версия международного железнодорожного сообщения "Загуж-Хыров". Хотя у польского перевозчика SKPL есть разрешение на рейсы с декабря 2024 года, возникли проблемы с подготовкой железнодорожного терминала пункта пропуска "Смільниця-Кросьценко" к текущим требованиям.

Однако без функционирования локальных маршрутов реализация глобальных проектов становится маловероятной, говорит Гальчинский. Подтверждением тому является отказ руководства программы Connecting Europe Facility в финансировании проекта евроколеи Мостиска-2 — Скнилов. Зато средства были выделены на европути Чоп-Ужгород.

Ранее "Телеграф" писал, что в украинских поездах, кроме женских и детских, появится еще один тип вагонов. Согласно проекту, в инклюзивном вагоне будет четыре отдельных купе, в каждом из которых смогут разместиться два пассажира на колесных креслах и их сопроводитель — всего 16 человек на вагон.