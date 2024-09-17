Дерматит, псоріаз і не тільки: з якими хворобами шкіри зараз не мобілізують в Україні
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Усього таких хвороб налічується п’ять
Закон про мобілізацію, який набув чинності у травні 2024 року, передбачає список хвороб, з якими громадян призовного віку не мобілізують. Серед них, у тому числі є деякі хвороби шкіри та підшкірної клітковини.
Про це йдеться у тексті наказу Міністерства оборони №262 від 27 квітня 2024 року про затвердження змін до Положення про військово-лікарську експертизу у Збройних Силах України. "Телеграф" розповідає, про які захворювання йде мова.
Діагноз має бути підтверджено військово-лікарською комісією. Тільки в такому випадку можна отримати звільнення від мобілізації та військової служби.
Список шкірних хвороб:
- дифузний нейродерміт (атопічний дерматит) з поширеною ліхеніфікацією шкірного покриву,
- пухирчатка звичайна,
- герпетиформний дерматит,
- поширений безперервно рецидивуючий бляшковий псоріаз,
- універсальний псоріаз (псоріатична еритродермія).
Також варто додати, що непридатними до служби визнаватимуть і тез, які перебувають у стані після перенесення загострення хронічних хвороб шкіри та підшкірної клітковини, хірургічного лікування. Йдеться про такі хвороби:
- фурункул;
- фурункульоз;
- карбункул;
- флегмона;
- абсцес;
- імпетиго;
- ектиму;
- гостра екзема;
- дерматити;
- пітіріаз рожевий;
- багатоформна еритема;
- парапсоріаз.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, з якими розладами психіки не мобілізують на військову службу.