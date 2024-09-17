Дерматит, псоріаз і не тільки: з якими хворобами шкіри зараз не мобілізують в Україні

Усього таких хвороб налічується п’ять

Закон про мобілізацію, який набув чинності у травні 2024 року, передбачає список хвороб, з якими громадян призовного віку не мобілізують. Серед них, у тому числі є деякі хвороби шкіри та підшкірної клітковини.

Про це йдеться у тексті наказу Міністерства оборони №262 від 27 квітня 2024 року про затвердження змін до Положення про військово-лікарську експертизу у Збройних Силах України. "Телеграф" розповідає, про які захворювання йде мова.

Діагноз має бути підтверджено військово-лікарською комісією. Тільки в такому випадку можна отримати звільнення від мобілізації та військової служби.

Список шкірних хвороб:

дифузний нейродерміт (атопічний дерматит) з поширеною ліхеніфікацією шкірного покриву,

пухирчатка звичайна,

герпетиформний дерматит,

поширений безперервно рецидивуючий бляшковий псоріаз,

універсальний псоріаз (псоріатична еритродермія).

Також варто додати, що непридатними до служби визнаватимуть і тез, які перебувають у стані після перенесення загострення хронічних хвороб шкіри та підшкірної клітковини, хірургічного лікування. Йдеться про такі хвороби:

фурункул;

фурункульоз;

карбункул;

флегмона;

абсцес;

імпетиго;

ектиму;

гостра екзема;

дерматити;

пітіріаз рожевий;

багатоформна еритема;

парапсоріаз.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, з якими розладами психіки не мобілізують на військову службу.