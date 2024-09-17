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Дерматит, псоріаз і не тільки: з якими хворобами шкіри зараз не мобілізують в Україні

Автор
Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Автор
Колаж "Телеграфа" Новина оновлена 17 вересня 2024, 07:38

Усього таких хвороб налічується п’ять

Закон про мобілізацію, який набув чинності у травні 2024 року, передбачає список хвороб, з якими громадян призовного віку не мобілізують. Серед них, у тому числі є деякі хвороби шкіри та підшкірної клітковини.

Про це йдеться у тексті наказу Міністерства оборони №262 від 27 квітня 2024 року про затвердження змін до Положення про військово-лікарську експертизу у Збройних Силах України. "Телеграф" розповідає, про які захворювання йде мова.

Діагноз має бути підтверджено військово-лікарською комісією. Тільки в такому випадку можна отримати звільнення від мобілізації та військової служби.

Список шкірних хвороб:

  • дифузний нейродерміт (атопічний дерматит) з поширеною ліхеніфікацією шкірного покриву,
  • пухирчатка звичайна,
  • герпетиформний дерматит,
  • поширений безперервно рецидивуючий бляшковий псоріаз,
  • універсальний псоріаз (псоріатична еритродермія).

Також варто додати, що непридатними до служби визнаватимуть і тез, які перебувають у стані після перенесення загострення хронічних хвороб шкіри та підшкірної клітковини, хірургічного лікування. Йдеться про такі хвороби:

  • фурункул;
  • фурункульоз;
  • карбункул;
  • флегмона;
  • абсцес;
  • імпетиго;
  • ектиму;
  • гостра екзема;
  • дерматити;
  • пітіріаз рожевий;
  • багатоформна еритема;
  • парапсоріаз.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, з якими розладами психіки не мобілізують на військову службу.

Теги:
#Україна #Хвороби #Призов #Мобілізація #ВЛК