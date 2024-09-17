Укр

Дерматит, псориаз и не только: с какими болезнями кожи сейчас не мобилизуют в Украине

Автор
Анастасия Мокрик
Дата публикации
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Автор
Колаж "Телеграфа" Новость обновлена 17 сентября 2024, 07:38

Всего таких болезней насчитывается пять

Закон о мобилизации, вступивший в силу в мае 2024 года, предусматривает список болезней, с которыми граждан призывного возраста не мобилизуют. Среди них, в том числе, есть некоторые болезни кожи и подкожной клетчатки.

Об этом говорится в тексте приказа Министерства обороны №262 от 27 апреля 2024 об утверждении изменений в Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины. "Телеграф" рассказывает, о каких заболеваниях идет речь.

Диагноз должен быть подтвержден военно-врачебной комиссией. Только в таком случае можно получить освобождение от мобилизации и военной службы.

Список кожных болезней:

  • диффузный нейродермит (атопический дерматит) с распространенной лихенификацией кожного покрова,
  • пузырчатка обычная,
  • герпетиформный дерматит,
  • распространенный непрерывно рецидивирующий бляшечный псориаз,
  • универсальный псориаз (псориатическая эритродермия).

Также стоит добавить, что непригодными к службе будут признавать и тез, кто находится в состоянии после перенесения обострения хронических болезней кожи и подкожной клетчатки, хирургического лечения. Речь идет о таких болезнях:

  • фурункул;
  • фурункулез;
  • карбункул;
  • флегмона;
  • абсцесс;
  • импетиго;
  • эктима;
  • острая экзема;
  • дерматиты;
  • питириаз розовый;
  • многоформная эритема;
  • парапсориаз.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, с какими расстройствами психики не мобилизуют на военную службу.

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#Украина #Болезни #Призыв #Мобилизация #ВВК