Дерматит, псориаз и не только: с какими болезнями кожи сейчас не мобилизуют в Украине

Всего таких болезней насчитывается пять

Закон о мобилизации, вступивший в силу в мае 2024 года, предусматривает список болезней, с которыми граждан призывного возраста не мобилизуют. Среди них, в том числе, есть некоторые болезни кожи и подкожной клетчатки.

Об этом говорится в тексте приказа Министерства обороны №262 от 27 апреля 2024 об утверждении изменений в Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины. "Телеграф" рассказывает, о каких заболеваниях идет речь.

Диагноз должен быть подтвержден военно-врачебной комиссией. Только в таком случае можно получить освобождение от мобилизации и военной службы.

Список кожных болезней:

диффузный нейродермит (атопический дерматит) с распространенной лихенификацией кожного покрова,

пузырчатка обычная,

герпетиформный дерматит,

распространенный непрерывно рецидивирующий бляшечный псориаз,

универсальный псориаз (псориатическая эритродермия).

Также стоит добавить, что непригодными к службе будут признавать и тез, кто находится в состоянии после перенесения обострения хронических болезней кожи и подкожной клетчатки, хирургического лечения. Речь идет о таких болезнях:

фурункул;

фурункулез;

карбункул;

флегмона;

абсцесс;

импетиго;

эктима;

острая экзема;

дерматиты;

питириаз розовый;

многоформная эритема;

парапсориаз.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, с какими расстройствами психики не мобилизуют на военную службу.