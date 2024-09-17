Дерматит, псориаз и не только: с какими болезнями кожи сейчас не мобилизуют в Украине
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Всего таких болезней насчитывается пять
Закон о мобилизации, вступивший в силу в мае 2024 года, предусматривает список болезней, с которыми граждан призывного возраста не мобилизуют. Среди них, в том числе, есть некоторые болезни кожи и подкожной клетчатки.
Об этом говорится в тексте приказа Министерства обороны №262 от 27 апреля 2024 об утверждении изменений в Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины. "Телеграф" рассказывает, о каких заболеваниях идет речь.
Диагноз должен быть подтвержден военно-врачебной комиссией. Только в таком случае можно получить освобождение от мобилизации и военной службы.
Список кожных болезней:
- диффузный нейродермит (атопический дерматит) с распространенной лихенификацией кожного покрова,
- пузырчатка обычная,
- герпетиформный дерматит,
- распространенный непрерывно рецидивирующий бляшечный псориаз,
- универсальный псориаз (псориатическая эритродермия).
Также стоит добавить, что непригодными к службе будут признавать и тез, кто находится в состоянии после перенесения обострения хронических болезней кожи и подкожной клетчатки, хирургического лечения. Речь идет о таких болезнях:
- фурункул;
- фурункулез;
- карбункул;
- флегмона;
- абсцесс;
- импетиго;
- эктима;
- острая экзема;
- дерматиты;
- питириаз розовый;
- многоформная эритема;
- парапсориаз.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, с какими расстройствами психики не мобилизуют на военную службу.