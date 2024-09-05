Платять 60 тисяч, дають авто та бронь від мобілізації: українцям пропонують прибуткову роботу, але не все так просто

Потрібна хороша фізична форма та приємна зовнішність

В Україні пропонується чимало вакансій із бронюванням від мобілізації з непоганими зарплатами. У Києві шукають персонального водія для керівника великої компанії: зарплата – 60 000 гривень, є можливість бронювання, але й вимог чимало.

Відповідна вакансія розміщена на популярному сайті пошуку роботи та підбору персоналу. Співробітник потрібен на повну зайнятість, з вищою освітою та досвідом роботи від 2 років.

Які вимоги висувають до претендентів:

Відповідальність

Стресостійкість

Уважність

Забезпечення охорони

Порядність

Володіння зброєю

Тактовність

Бажаний досвід роботи від 3 років на аналогічній посаді у власника, CEO холдингу, або у урядових високопосадовців. Також потрібен бездоганний безаварійний водійський досвід від 5 років та навички контраварійної їзди. Крім того, потрібна хороша фізична форма, спецпідготовка, вміння орієнтуватися по Києву.

Обов’язки:

водіння особистого автотранспорту власника;

за необхідності супровід на зустрічах та у поїздках;

виконання особистих доручень різного характеру;

обслуговування автомобіля та підтримання чистоти за потреби.

Зазначається, що майбутній співробітник повинен вміти керувати машиною плавно і акуратно, вміти за допомогою навігатора вибудувати оптимальний маршрут. Також потрібно "знання та розуміння елементарних правил; етики спілкування з першими особами компаній". У нього не повинно бути шкідливих звичок, приємний зовнішній вигляд, претендент повинен мати тактовність і чітко дотримуватися субординації та конфіденційності.

Перевагою кандидатів названо володіння бойовими мистецтвами та знання заходів щодо організації охорони першої особи, а також досвід з організації перевірки автомобіля (вибухові речовини, апаратура з виявлення прослуховування, жучків). Вітається володіння іноземними мовами, досвід володіння та застосування вогнепальної зброї та досвід роботи у спецпідрозділах.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Києві також шукають персонального асистента технічного директора до сучасного офісного центру із заробітною платою від 40 000 гривень. На роботу готові взяти людину, яка здатна зберігати конфіденційність інформації, вміє приймати рішення та брати за них відповідальність.