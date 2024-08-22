Від Lexus до "Ниви", та й це далеко не все: на чому їздить Поворознюк, який ледь не загинув в ДТП (фото)

Не всі вони є в декларації

Президент клубу УПЛ Олександр Поворознюк під час вчорашньої ДТП, у яку він потрапив на Івано-Франківщині, розбив розкішний Mercedes-Benz GLE. Фото розтрощеної автівки президент футбольного клубу "Інгулець" опублікував на своїй сторінці в Інстаграмі. Від неї мало що лишилось, адже весь передок зім’ятий вщент.

Цікаво, що цієї машини немає в декларації політика (він є депутатом Петрівської районної ради і зобов’язаний щорічно подавати декларацію). "Телеграф" проаналізував цей документ і розповість вам про транспортні вподобання Поворознюка.

Mercedes-Benz GLE Поворознюка

Згідно з декларацією, у власності Олександра Поворознюка та його дружини Людмили перебуває ще кілька автомобілів. Зокрема, Toyota FJ Cruiser 2008 року випуску. Це позашляховик, орієнтовна ціна якого сьогодні може становити близько 20-25 тисяч доларів.

Є ще один Toyota FJ Cruiser, але вже 2014 року випуску. Цей позашляховик може коштувати приблизно 30-35 тисяч доларів на вторинному ринку. Lada 212140 2015 року випуску — це модифікація легендарної "Ниви".

Lexus RX 450H 2020 року

Lexus RX 450H 2020 року — це розкішний гібридний кросовер, ціна якого може сягати 60-70 тисяч доларів. Звісно, залежить від комплектації.

Volkswagen Beetle 2016 року випуску

Volkswagen Beetle 2016 року випуску — компактний ретро-автомобіль, вартість якого на вторинному ринку може становити близько 15-20 тисяч доларів.

У власності дружини Людмили знаходиться Fiat Doblo 1.4 2007 року випуску — компактний багатоцільовий автомобіль, орієнтовна вартість якого може становити 5-7 тисяч доларів.

Також дружині належить Volkswagen ID.6 2022 року випуску — це новий електричний кросовер, орієнтовна вартість якого може сягати 35 тисяч доларів.

Як бачимо, автопарк родини Поворознюків досить різноманітний і включає як класичні позашляховики, так і сучасні електромобілі.

Раніше "Телеграф" також писав, що у Росії оголосили у розшук Поворознюка. Йому інкримінують розпалювання ненависті.