У Харкові сильна пожежа: людей евакуювали з ТЦ, масштаби вражають (відео)
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"Телеграф" показав карту
У понеділок, 16 вересня, в найбільшому спальному районі Харкова виникла сильна пожежа. Сталось це на Салтівці.
Про це повідомляє телеграм-канал Адвокат Мілер. Паблік опублікував відповідні фотодокази.
За попередньою інформацією це може горіти ліс та територія біля торговельного центру "Дафі". Людей вже евакуювали з нього.
"Причини пожежі невідомі. На місці працюють рятувальники". — йдеться у повідомленні.
Нижче показали фото і відео пожежі. Дим видніється з різних куточків району.
Раніше "Телеграф" писав, що у суботу, 14 вересня, на території тимчасово окупованого Луганську спалахнула сильна пожежа. Величезний стовп диму було видно з різних куточків міста. Вогонь охопив сухостій та перекинувся на посадку. Пізніше повідомили, що вогонь перейшов на кладовище.
Також розповідали, що минулого тижня в Києві вчергове сталася сильна пожежа. Цього разу вогонь спалахну на території майстерні з шиномонтажу в Подільському районі на вулиці Кирилівській. За даними рятувальників, жертв чи постраждалих немає. Причини пожежі встановлюватимуть правоохоронці.