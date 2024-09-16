У Харкові сильна пожежа: людей евакуювали з ТЦ, масштаби вражають (відео)

"Телеграф" показав карту

У понеділок, 16 вересня, в найбільшому спальному районі Харкова виникла сильна пожежа. Сталось це на Салтівці.

Про це повідомляє телеграм-канал Адвокат Мілер. Паблік опублікував відповідні фотодокази.

За попередньою інформацією це може горіти ліс та територія біля торговельного центру "Дафі". Людей вже евакуювали з нього.

"Причини пожежі невідомі. На місці працюють рятувальники". — йдеться у повідомленні.

Нижче показали фото і відео пожежі. Дим видніється з різних куточків району.

Раніше "Телеграф" писав, що у суботу, 14 вересня, на території тимчасово окупованого Луганську спалахнула сильна пожежа. Величезний стовп диму було видно з різних куточків міста. Вогонь охопив сухостій та перекинувся на посадку. Пізніше повідомили, що вогонь перейшов на кладовище.

Також розповідали, що минулого тижня в Києві вчергове сталася сильна пожежа. Цього разу вогонь спалахну на території майстерні з шиномонтажу в Подільському районі на вулиці Кирилівській. За даними рятувальників, жертв чи постраждалих немає. Причини пожежі встановлюватимуть правоохоронці.