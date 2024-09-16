Страшний вітер викорчовує дерева і роздмухує пожежі: негода наробила біди в Україні (фото, відео)

На Дніпропетровщині вітер повалив дерево на авто з дитиною

Потужний циклон Annet, що охопив значну частину України, приніс із собою штормовий вітер, який спричинив численні руйнування в багатьох містах. Розпочалась негода із сильної зливи, яка затопила Одесу та змусила авто та місцевих жителів буквально плавати вулицями.

У понеділок, 16 вересня, значно посилився вітер, досягнувши штормових показників. Через це є багато пошкоджень у багатьох містах — від заходу і до сходу. Фото та відео ширяться соцмережами. "Телеграф" зібрав всі наслідки негоди, які відомі станом на зараз.

У Дніпрі вітер звалив дерево просто посеред дитячого майданчика у дитсадку. Як повідомляє кореспондент "Телеграфу", на щастя, ніхто не постраждав.

Наслідки сильного вітру в Покрові

У Покрові Нікопольського району Дніпропетровської області сильний вітер повалив дерево просто на авто. В ньому перебувала дитина. На місце події викликали медиків.

Також вітер не вщухає у Дніпрі. В обласному центрі пориви можуть досягати 17-22 метрів за секунду. Він ламає та викорчовує дерева, які падають на авто.

На вулиці Старочумацькій у Дніпрі дерево вирвало з корінням. Воно перекрило проїжджу частину.

У Запоріжжі практично по всьому місту є повалені дерева, розкидані вітром гілки. Мешканців міста закликають бути обережними і не ходити під деревами та балконами.

В Олександрії (Кіровоградська область) так само вітряно. Стихія повалила уже кілька дерев.

В Одесі досі усувають наслідки негоди. У ДСНС кажуть, що унаслідок сильної зливи відомо щонайменше про 12 повалених дерев та багато великих гілок.

У Запоріжжі ситуація аналогічна — багато дерев лежать посеред вулиці. Шквальний вітер валить не лише старі дерева, а й міцні багаторічні ялини. В області оголосили штормове попередження.

Негода не вщухає і на західній Україні. Зокрема, вітер повалив стару вербу, яка впала на припарковані авто.

Та викорчувані дерева — це не єдина біда, спричинена штормом. Сильний вітер роздмухує пожежі в екосистемах багатьох областей України. Зокрема, на Полтавщині за минулу добу зафіксовано 11 пожеж, багато випадків також на Харківщині, Київщині, є осередок займання на Рівненщині, Черкащині тощо.

Також "Телеграф" повідомляв, що Україна — не єдина країна, що постраждала від негоди. Страшні повені та навіть снігопади накрили Польщу, Чехію, Молдову, Румунію та Австрію, спричинивши масштабні руйнування та людські жертви.